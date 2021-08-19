Жители Крыма дали свою оценку воссоединению с Россией спустя семь лет

Против воссоединения проголосовало почти 4% Фото: Архив "КП"

Спустя семь лет после воссоединения Крыма с Россией жителей полуострова решили вновь спросить, насколько они уверены в своей выборе. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше 90% крымчан положительно оценивают принятое решение.

- Воссоединение Крыма с Российской Федерацией положительно оценивают 93% крымчан, отрицательно к этому событию относятся 4% опрошенных, - говорят данные исследования.

При этом на сегодняшний день примерно 89% жителей полуострова уверены в том, что за время нахождения в составе РФ полуостров начал активно развиваться во всех сферах - от транспортной системы до уровня жизни. Но 2% все же полагают, что более успешно он развивался в составе Украины, а 4% и вовсе отмечают, что Крым не развивается. Согласно опросу, абсолютное большинство (88%) готово вновь поддержать присоединение республики к Российской Федерации, 5% выбрали статус Автономной Республики Крым в составе Украины, а 7% затруднились ответить.

- Большинство крымчан (70%) отметили, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей, 16% ответили, что это событие не сказалось на их жизни, а 9% считают, что сказалось отрицательно, - говорится в данных опроса.

Три четверти крымчан (75%) довольны положением дел и изменениям на полуострове, но 21% остаются недовольными. Подавляющее большинство опрошенных (85%) отмечают, что за последние семь лет ситуация в республике все же улучшилась, только 5% считают иначе.

Тематический опрос ВЦИОМ провели с 11 на 12 августа текущего года. В нем приняли участие 1 600 жителей добровольцев из Крыма и Севастополя в возрасте от 18 лет.

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