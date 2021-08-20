Глобальное потепление несет Крыму постоянные потопы

В Крыму за лето случилось несколько серьезных потопов Фото: Михаил ПАТЛИС

Крым лидирует в рейтинге регионов России климатического риска, поскольку на полуострове наиболее резко проявляются климатические контрасты - два года засухи сменились сезоном тропических ливней. Такое мнение КП-Крым выразил климатолог Владимир Рябов.

Ранее в Институте глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля Росгидромета заявили, что Крым находится на первом месте в плане климатических рисков. Здесь наблюдается рост температуры, увеличение количества и интенсивности осадков, числа опасных явлений и засух.

- Крым действительно является территорией, на которой наиболее резко и сильно проявляются климатические контрасты. С одной стороны, в предшествующие два года была сильнейшая засуха. Осадков было очень мало на фоне высокой температуры, все водохранилища высохли. С другой стороны, 2021 год, в который количество выпавших осадков уже практически превысило два предыдущих года, - отмечает климатолог. - Именно такие контрасты дают основания считать Крым зоной климатического риска.

По словам эксперта, в ближайшие годы возможно два варианта развития событий. Первый из них - пессимистичный, при котором сохранится процесс повышения глобальной температуры и изменения климата.

- Если температура воздуха будет расти, это будет приводить к еще большему испарению влаги с поверхности океанов, морей, что способствует увеличению количества влаги в атмосфере, формированию мощной облачности и к катастрофическим осадкам.

Если в следующие годы тенденция потепления не изменится, нам надо готовиться к повторению таких катастроф, которые были в этом году, - прогнозирует Владимир Рябов.

Второй вариант развития событий - усилия человечества по ограничению выброса в атмосферу парниковых газов дадут результат, это замедлит рост глобальной температуры, и ливни с потопами в Крыму не будут частым явлением.

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