После шторма и ливней тропическая жара: какой будет погода на выходных в Крыму

Синоптики обещают на выходных хорошую пляжную погоду Фото: Анна КИРИЕНКО

Непогода продолжает хозяйничать в Крыму. Всю неделю восточная часть полуострова боролась с последствиями ливней, которые прошли 16-17 августа. В Керчи продолжается оценка ущерба, просушка подвалов и укрепление дамбы. Эксперты отмечают, что стихия повредила несколько объектов культурного наследия - Аджимушкайские каменоломни, Царский и Мелек-Чесменский курганы, склеп Деметры. После дождей произошло сползание грунта.

Днем 19 августа сильный ливень с градом прошел в Симферополе. По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, в крымской столице за два часа выпало больше месячной нормы осадков – 57 мм при норме в 21 мм. Подтопленными оказались район железнодорожного вокзала, Кубанского рынка, центральная часть города. В симферопольском аэропорту задержался прилет девяти рейсов из-за непогоды. К счастью, быстро сошла, не нанеся серьезного ущерба городу.

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫХ УЛУЧШИТСЯ

В грядущие выходные осадков не ожидается, сообщают синоптики Крымского гидрометцентра. Последний штормовой день, во время которого действует штормовое предупреждение, и возможны сильные дожди, - 20 августа.

21 августа погода улучшится. Осадков в разных регионах полуострова не ожидается, только переменная облачность. Воздух прогреется до +30 градусов днем и до +18 ночью.

22 августа тоже будет комфортная погода – облачность, температура воздуха днем до +30 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +13…+18 градусов.

ПЛЯЖИ ОТКРЫТЫ

Температура морской воды на побережьях Крыма сейчас комфортная для купания. Прохладнее всего в Черноморском, где температура воды +23 градуса. Теплее всего в Ялте, Алуште, Феодосии, где вода прогрелась до +26 градусов.

Все крымские пляжи открыты для купания. В Ялте после сильных ливней и режима ЧС все береговые территории начали работать еще в конце июля. Последними открыли пляжи «Приморский», гостиницы «Ореанда» и «Бегущая по волнам». Керченские береговые линии после последнего потопа тоже не были закрыты для туристов, купание было ограничено только из-за штормового предупреждения, но сейчас оно снято. Больше всего туристов в этом сезоне фиксируется на западном берегу Крыма – в Саках, Прибрежном, Евпатории, где не было введено режима ЧС, и пляжи не подвергались загрязнению из-за сильных ливней.

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