Что происходит в Керчи: из подвалов откачивают воду, идет оценка ущерба

Вода постепенно сходит с улиц Керчи. Фото: Никита Васильев

В Керчи улучшилась погода, с улиц города сходит вода. Власти продолжают оценивать ущерб, нанесенный стихией жителям востока Крыма.

- В Ленинском районе составлены все акты, проведены рейды по всем подтопленным территориям, в частности, по индивидуальным жилым домам. Составлено 54 акта, они направлены для выплаты из республиканского бюджета пострадавшим людям, - сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

В Керчи работает комиссия по оценке ущерба. Фото: пресс-служба администрации Керчи

По его словам, в Керчи уже составлено больше 90 актов, работа по оценке ущерба продолжается и сегодня. По итогу все документы будут поданы в республиканские органы власти для дальнейшей выплаты компенсаций.

В Керчи также продолжаются работы по откачке воды из подвалов. Для этого привечено больше 300 единиц техники. Кроме того, в городе продолжают расчищать реки и укреплять дамбу.

- Вчера и сегодня были привлечены дополнительные средства – два экскаватора, восемь самосвалов, а также бульдозер и каток. В течение недели эта работа будет завершена. Хочу успокоить жителей Керчи, что вода из водохранилища уже не поступает на территорию города, - добавил Гоцанюк.

Воду продолжают откачивать из подвалов. Фото: пресс-служба администрации Керчи

По его словам, планируется в течение недели привести в порядок санитарное состояние города. Коммунальные службы уже занимаются вывозом мусора, который нанесло на улицы из-за подтопления.

Напомним, сильный ливень обрушился на Керчь в ночь на 16 августа. Оказалась затопленной центральная часть города, а также несколько социальных объектов – горбольница №1, школа №4, детсад №32 и два корпуса медицинского колледжа. Также были подтоплены городские рынки. Работа электротранспорта была ограничена, также была изменена схема движения общественного транспорта.

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