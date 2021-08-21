Власти Украины отказали представителю Крыма в участии в форуме «Крымская платформа»

Саммит под названием «Крымская платформа» пройдет в Киеве 23 августа. Фото: Архив "КП"

Киевские власти проигнорировали заявку руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова на участие в саммите «Крымская платформа».

Представитель республики хотел участвовать в саммите как руководитель Международной ассоциации «Таврида». На съезде Молохов планировал рассказать участникам о диверсиях против Крымского полуострова, которые устраивают киевские власти на протяжении семи лет.

- Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном - устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра, - заявил он РИА Новости. - Киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились, - вернулись к себе домой, в Россию.

Напомним, саммит под названием «Крымская платформа» пройдет в Киеве 23 августа. В нем планируют принять участие около 44 стран и международных организаций. Участники съезда обсудят вопрос возвращения Крыма в состав Украины. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал «Крымскую платформу» спланированной акцией, направленной на обострение обстановки и доведение до конфликтности ситуации в Черноморском регионе.

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