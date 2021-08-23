Украинец пытался незаконно вывезти из Крыма старинные зеркала, браслеты и подвески

Дальнейшую судьбу культурных ценностей определит суд. Фото: пресс-служба Крымской таможни

Житель Украины пытался незаконно вывезти из Крыма 84 старинных предмета, представляющих культурную ценность. Как сообщили в пресс-службе таможенного ведомства, мужчину задержали в международном автомобильном пункте пропуска «Армянск».

Все изъятые артефакты представляют культурную ценность. Фото: пресс-служба Крымской таможни

- Среди идентифицированных предметов: клинок кинжала, бронзовые зеркала с ручкой, браслеты наручные бронзовые, ожерелье – датированные III-VI веками до нашей эры, черешковые наконечники для стрел булгарского и монгольского периодов – XIII-XIV веков, а также стальные наконечники для стрел типа «бронебойные», изготовленные в Юго-Восточной Европе в XII-XIV веках, – уточнили в ведомстве.

Специалисты провели экспертизу и подтвердили, что все артефакты представляют историческую ценность и получены в результате археологических раскопок как санкционированных, так и несанкционированных. Вывезти на территорию Украины бронзовые зеркала, браслеты, подвески, наконечники для стрел и другие старинные предметы нарушитель пытался, завернув в полиэтиленовые пакеты и поместив в багажник машины.

Старинные браслеты и другие ценности были найдены завернутыми в полиэтилен. Фото: пресс-служба Крымской таможни

Гражданин Украины не задекларировал ценные товары, разрешительная документация на их вывоз из Крыма также отсутствовала. Все артефакты изъяли, сейчас проводится административное расследование.

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