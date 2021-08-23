В Крыму оценили идею Зеленского провести футбольный матч в Симферополе и на Донбассе

Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, а Крым вошел в состав России - в 2014. Фото: официальная страница Владимира Зеленского

Идея украинского президента провести футбольный матч в Симферополе - глупое желание Владимира Зеленского, которое может осуществиться только с соблюдением условий России, считает крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее лидер соседнего государства Владимир Зеленский пообещал провести футбольный матч между командами участников войны на востоке Украины и волонтеров в Донецке или в Симферополе на стадионе «Локомотив».

- Конечно, все это возможно, но только с теми условиями, что на территорию российских регионов Крыма и Донбасса приедут украинские гости и выступят в международном матче командами России и клубами Крыма, а не под сине-желтым флагом - говорит эксперт.

По его словам, участники мероприятия смогут мирно пообщаться с гражданами соседнего государства и обсудить все волнующие вопросы. Но Крым по-прежнему будет российским, поэтому этот вопрос нужно давно закрыть.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Жители полуострова голосовали о статусе Крыма и его государственной принадлежности. Большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. 18 марта был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав РФ. 18 марта стал праздничным выходным днем.

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