Идея о возвращении полуострова - самое глупое и безнадежное занятие на свете, считает глава республики. Фото: Сергей Аксенов / ВК

Обсуждать возвращение Крыма в состав Украины - все равно, что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов по итогам проведенного в Киеве саммита «Крымская платформа».

По словам Аксенова, «крымская платформа» - это «вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве» без особых результатов, а идея о возвращении полуострова - самое глупое и безнадежное занятие на свете.

- Ничего нового киевский шабаш не принес: все те же надоевшие сказки об «аннексии», «оккупации», «милитаризации» Крыма, все то же демонстративное игнорирование мнения крымчан и результатов свободного выбора, который народы полуострова сделали в 2014 году, - отметил глава Крыма.

Аксенов считает, что власти Киева еще долго будут хвастаться очередной «перемогой», чтобы отвлечь жителей Украины от катастрофических итогов тридцати лет «незалежности». А это значит, что нынешний президент попросту обманул избирателей и не выполнил ни одного предвыборного обещания.

- На самом деле «платформа» в очередной раз продемонстрировала несостоятельность украинской государственности, которая не может существовать без внешних «подпорок» и «костылей» и не в состоянии сделать без них ни шага. Стоит убрать хотя бы часть этих «подпорок» - бандеровский режим в Киеве рухнет еще быстрее, чем проамериканский режим в Кабуле. Так что «возвращенцам» Крыма уже можно начинать бронировать места на шасси американских самолетов. Потому что в салон пустят не всех, - заключает глава Крыма.

Напомним, саммит под названием «Крымская платформа» прошел в Киеве 23 августа. В нем приняли участие около 44 стран и международных организаций. Участники съезда обсуждали вопрос возвращения Крыма в состав Украины.

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