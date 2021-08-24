Скульптуру метрового Грифона из глины изготовят на ярмарке ремесленников в Симферополе

Грифоны охраняют Керчь больше 2 тысяч лет Фото: Анна КИРИЕНКО

Керамическую скульптуру мифического Грифона изготовят на ярмарке мастеров-ремесленников в Симферополе. Мероприятие состоится на территории Центрального музея Тавриды 26 августа в день открытия ярмарки.

Организатором выступает Центр народно-художественных промыслов при Крымском фонде поддержки предпринимательства. На ярмарке можно приобрести уникальные работы из кожи, керамики, дерева или изготовить их своими руками под руководством опытных мастеров-ремесленников.

- В день открытия ярмарки 26 августа посетители станут свидетелями ярчайшего события - рождения из огня керамической скульптуры Грифона, одного из главных символов полуострова, - отметили организаторы. - Это поистине уникальное и интереснейшее действо произойдет на закате, чтобы показать всю красоту процесса обжига скульптуры.

Грифона высотой 120 см изготовили два крымских мастера - Александр Шеханин и Александр Сопин. В античность эти мифические существа охраняли вход в Боспорское царство и до недавнего времени встречали путников на въезде в Керчь. В одном существе объединяются две царские ипостаси повелителей - орла и льва, царей земли и неба.

Выставка «Крымский Грифон-2021» будет работать с 26 по 28 августа с 12.00 до 19.00 по адресу: Симферополь, ул. Гоголя, 14, Центральный музей Тавриды.

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