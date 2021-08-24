Летчик Владимир Титов: «Космическое оборудование в Крыму можно использовать, но его нужно обновить»

В честь героя в Симферополе посадили дерево и установили памятную табличку Фото: Александра Тимощенко

В Крыму находится хорошее космическое оборудование. Но для того, чтобы оно функционировало, его необходимо заменять и обновлять, считает Герой Советского Союза, 54 космонавт СССР и 118-й космонавт мира Владимир Титов. Такое мнение он выразил журналистам во время встречи в Симферополе.

Герой Советского Союза совершил четыре космических полета Фото: Александра Тимощенко

За всю свою жизнь космонавт воплотил мечту миллионов и совершил четыре космических полета. За это время Владимир Титов поставил рекорд по пребыванию в космосе. Он находился там почти 366 суток, а во время старта даже оказался на волоске от смерти, когда ракета-носитель чуть не сгорела. В честь героя в Симферополе даже посадили дерево и установили памятную табличку с его фамилией.

Дерево посадили на Аллее космонавтики Фото: Александра Тимощенко

По словам Владимира Титова, космическое оборудование на полуострове еще может быть полезным для российских ВКС, но всю систему нужно обновить.

- Если честно, в Центре космической связи я был всего один раз. Тогда мы с семьей приехали в Евпаторию на отдых, я лечил себе ногу, и мы решили съездить туда и посмотреть, что там такое. Очень хорошую экскурсию нам тогда провели, - рассказывает Титов. - Поэтому я думаю, что оборудование использовать обязательно нужно, но только с условием, что какую-то аппаратуру придется полностью заменить на современную.

Летчик-космонавт отметил, что крымский Центр дальней космической связи может с легкостью принять участие в реализации программы многоразовых систем запуска орбитальных кораблей таких, как «Буран».

- Не нужно думать, что здесь на полуострове нет космонавтики, ведь взлеты и падения бывают во всех сферах. Они характерны и для промышленности, и для транспорта, и для театра и кино иногда наступают суровые времена. Но позже появляются идеи, которые реализуются и снова приносят что-то новое. Все в наших руках, только мы можем повлиять на развитие какой-то сферы. Тем более у нас очень много разных вузов, замечательных специалистов и людей, которые двигают прогресс, - отмечает космонавт.

Он также одобрил идею космического туризма, ведь раньше все воспринимали космос как что-то далекое и недосягаемое, а сейчас у каждого появился шанс полететь на орбиту.

- Это очень яркие эмоции, которые вы будете вспоминать всю жизнь, но это всего пять минут, поэтому это больше бизнес за большие деньги, - добавляет Герой СССР.

СПРАВКА «КП»

Евпаторийский Центр дальней космической связи в 2020 году отметил свое 60-летие. Сейчас станция входит в состав структуры войск воздушно-космической обороны России и является частью Главного испытательного центра имени Германа Титова. На сегодняшний день в нем не просто изучают теорию, но и получают знания и опыт.

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