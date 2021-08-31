Что изменится с 1 сентября 2021 года в Крыму: новые выплаты и продление ковидных ограничений

Пенсионеры получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

РАСЧЕТ БОЛЬНИЧНОГО

Хорошая новость для тех, у кого есть дети до 7 лет. Если ребенок заболел, родитель может получить максимальные выплаты по больничному листу вне зависимости от стажа работы. В Минтруде РФ отмечают, что это не повлечет дополнительные расходы для работодателей, так как все выплаты будут начисляться из бюджета Фонда социального страхования. Родителям не нужно оформлять дополнительные документы для того, чтобы получить выплаты. Фонд рассчитает и начислит нужную сумму, опираясь на данные больничного листа.

Отметим, что по общим правилам размер пособия из-за нетрудоспособности по болезни зависит от продолжительности страхового стажа. Те, кто отработал меньше пяти лет, получат компенсацию в размере 60% от среднего заработка. Если стаж работы составляет от 5 до 8 лет, можно получить 80% от среднего заработка. При стаже от 8 лет работы сотрудник получит 100% от среднего заработка.

ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

С 1 сентября для молочной продукции со сроком годности больше 40 суток вводится обязательная цифровая маркировка

Отметим, что для «молочки» маркировку в России вводили постепенно. Так, с 1 июня она стала обязательной для сыра и мороженого, а с 1 декабря текущего года нужно обязательно маркировать продукцию со сроком годности меньше 40 дней.

Маркировка - уникальный код, который изготовитель наносит на упаковку или товарный ярлык, содержит наименование продукта, данные производителя, дату, время и место выпуска товара.

ПРОДЛЕНИЕ КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Коронавирусные ограничения, введенные в некоторых городах Крыма, продлены еще на месяц. Соответствующие изменения были внесены в указ главы РК Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности по коронавирусу.

Согласно документу, до 1 октября посадка в театрах, кинотеатрах им цирках не должна превышать 50% от всего зала в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойском районе, Бахчисарае, Бахчисарайском районе. Во всех остальных муниципалитетах заполняемость залов должна быть не выше 75%.

Ночная работа заведений общепита по-прежнему запрещена.

По всему Крыму, кроме Симферополя, продлевается запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах и работу хостелов.

И несмотря на действующий в республике запрет на проведение массовых мероприятий, власти решили сделать исключение для фестиваля Koktebel Jazz Party. Количество зрителей было ограничено.

ЕДИНАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИОНЕРАМ

Ночная работа заведений общепита по-прежнему запрещена. В сентябре пенсионеры, в том числе работающие и военные, получат единовременную выплату - 10 тысяч рублей. Деньги начислят автоматически, для получения выплат не нужно подавать заявления. Указ о дополнительных выплатах 24 августа подписал президент РФ Владимир Путин. По его словам, людям нужно выплатить дополнительные средства, так как пенсия «подъедается инфляцией». Военнослужащим полагаются компенсации в размере 15 тысяч рублей.

ВВЕДЕНИЕ «ПУШКИНСКОЙ КАРТЫ» ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

С 1 сентября по всей России начинает действовать новая программа поддержки для молодежи. Люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут открыть специальную банковскую карту, с помощью которой они смогут покупать билеты в театры, музеи и концертные залы по всей стране за счет государства. Подать заявку на получение карты можно на портале Госуслуг. В текущем году на счет будет зачислено 3 тысячи рублей.

ОБЖАЛОВАНИЕ ШТРАФОВ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

С начала осени обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения станет проще. Теперь можно это сделать через портал Госуслуги или отправить заказное письмо по почте. Посещать отделение ГИБДД не обязательно.

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