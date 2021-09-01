На автобусе из Симферополя: сколько стоит добраться из крымской столицы до курортов

Доехать до туристического места можно тремя способами: от ЖД вокзала, с аэропорта или с городских автостанций. Фото: Архив "КП"

Как известно, моря в Симферополе нет, а летом очень хочется понежиться на побережье у воды. Поэтому все жители крымской столицы и гости полуострова стараются с наступлением жаркого сезона сразу же отправиться на моря. «Комсомолка» узнала, сколько стоит добраться из крымской столицы до курортов на автобусе.

Если ваше время ограничено и хочется быстро сесть и доехать до любого курорта, лучше выбирать такси. На полуострове можно найти около 10 официальных операторов. Но если у вас в запасе есть несколько часов и хочется сэкономить деньги, то лучше выбирать более доступный транспорт в виде автобусов или рейсовых троллейбусов.

Доехать до туристического места можно тремя способами: от ЖД вокзала, с аэропорта или с городских автостанций.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ СИМФЕРОПОЛЬ - ЯЛТА

До Ялты и Алушты можно будет добраться на пригородных троллейбусах №54 и №55. Дорога до Алушты отнимет в среднем час, до Ялты не более 1,5-2 часов. От вокзала в Симферополе транспорт отправляется каждые полчаса, актуальное расписание можно посмотреть по ссылке.

Кроме троллейбусов, напрямую до автовокзала курортной столицы Крыма можно добраться на экспрессах Fly And Bus. Доехать на них получится не только до Ялты и Алушты, но и до Евпатории, Севастополя, Гурзуфа, других населенных пунктов и санаториев. Купить билет и узнать расписание можно по ссылке.

Быстрее всего добраться до Ялты можно будет на автобусе, который отправляется с автостанции «Курортная» каждые 10-15 минут. Купить билеты можно прямо на месте в кассах или онлайн на сайте ЖД вокзала.

АВТОБУС СИМФЕРОПОЛЬ - СЕВАСТОПОЛЬ

Если хочется поехать в Севастополь, то сделать это также можно с автостанции «Курортная», а также с автостанции «Западная». До города-героя каждые 20-30 минут ходят рейсовые автобусы и электрички. Доехать на них можно всего за полтора – два часа, а на скоростной электричке время в пути не займет больше 50 минут.

Купить билеты можно на автостанции либо в салоне электрички. Цена билета на автобус Симферополь - Севастополь в 2021 году варьируется от 245 до 525 рублей, на электричке – до 150 рублей.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ОТ АЭРОПОРТА СИМФЕРОПОЛЬ

Гости полуострова, которые прилетают в аэропорт Симферополь, могут с легкостью купить билеты на автобусы в курортные города и поселки Крыма. Уехать можно от автостанции, которая расположена прямо на территории нового терминала. Оттуда каждый день отправляются автобусы в Алушту, Керчь, Ялту, Севастополь, Гурзуф, Новоозерное, Евпаторию, Черноморское, Симеиз Феодосию, Судак и по другим курортным направлениям. Автобусы в Ялту, Севастополь и Керчь ходят каждые 10-20 минут. До Судака и Феодосии – каждые полчаса, а до Симеиза и Черноморского - раз в час.

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