Другие врачи в Москве: Как в поликлиниках Крыма общаются с пациентами

За рецептами большинство приходят по живой очереди. Дождаться приема непросто Фото: Анна КИРИЕНКО

Посещение медицинского учреждения никогда не сулит положительных эмоций. Очереди, страдающие от недугов люди, вечные «мне только спросить». Но если не частить с визитами к врачу, можно обнаружить нововведения в поликлиническом звене.

ВСЕ ВОПРОСЫ К АКСЕНОВУ

Еженедельные штабы по предотвращению распространения коронавируса под председательством Сергея Аксенова успешно идут в народ. Точнее народ по сделанным заявлениям и обещаниям идет по адресу. Сказали, что к 1 октября будут все льготные лекарства в наличии, значит надо идти за рецептом.

- Этого лекарства нет и не будет, - громко артикулирует врач-терапевт сидящим в очереди пенсионеркам. - Его с начала года не закупили, и если вам надо, идите в аптеку и покупайте. Все вопросы к Аксенову, раз он сказал, что препараты будут, пусть их выдает.

За рецептами большинство приходят по живой очереди. Дождаться приема не так то просто, нужно договариваться с теми, кто по записи. А еще не создавать конфликт интересов с теми, кому закрыть больничный и получить результаты анализов. Они тоже должны быть приняты вне очереди, и формируют очередь. Так и сидим в одном коридоре, следим друг за другом, чтобы одна из очередей не стала главнее другой.

ДРУГИЕ ВРАЧИ В МОСКВЕ

Медики работают за себя и за того парня. Официально вакантно каждое второе место терапевта, поэтому участки уплотняют, один врач обслуживает по два, а то и по три. Но за одну зарплату.

- Кто пойдет на наши 25 тысяч? - говорит мой терапевт. - Вот если бы как Путин сказал - 200% ставки врачам, то может быть пошли бы. А так все на стариках держится, нам в предпенсионном возрасте нет смысла работу менять.

Очередь практически не движется с 8 утра. Простояв час, одна дама гневно требует направить ее к другом врачу.

- Другие врачи в Москве, дорогая, - вздыхает терапевт и продолжает заполнять бесчисленные формуляры и бланки. У него даже медсестры на участке нет. Некому заниматься писаниной.

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