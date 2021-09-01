Первый раз в первый класс в Крыму пошли около 25 тысяч школьников

Нарядные школьники, цветы и ленточки - праздничные атрибуты Дня знаний Фото: Виталий ПАРУБОВ

В первый класс в новом учебном году 2021-2022 отправились 24 535 детей, сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства образования республики.

- В целом к процессу обучения в новом году приступили 22 тысячи школьников, - уточнили в министерстве.

Социальную дистанцию на линейке было соблюдать сложно Фото: Виталий ПАРУБОВ

Из-за угрозы распространения коронавируса линейки в честь Дня знаний прошли только для первоклассников, девятиклассников и одиннадцатиклассников. Присутствовать на празднике смогли только родители первоклашек в масках.

Для остальных классов праздник прошел в классных кабинетах. Первый урок был посвящен теме «Современная российская наука».

Некоторые школьники принесли огромные букеты Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ранее министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик сообщила, что текущий учебный год планируется провести в очном формате, поэтому учебный процесс будет проходить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В частности, по утрам будет открыто несколько входов в школу, чтобы не допустить столпотворения.

Одиннадцатиклассники танцевали вальс Фото: Виталий ПАРУБОВ

Кроме того, ученики при входе будут проходить термометрию. В кабинетах будут стоять рециркуляторы, за каждым классом закрепят отдельный кабинет для занятий. В школах запрещено проведение массовых мероприятий между учащимися разных классов. Столовую школьники будут посещать по графику, что позволит сократить контакты и не допустить распространение коронавируса.

Впервые в школу пришли около 25 тысяч первоклассников Фото: Виталий ПАРУБОВ

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