В «космическом» поселке Школьное под Симферополем открыли памятник Королеву

По словам Титова, поселок Школьное - особенное место, которое сыграло в российской космонавтике важную роль Фото: Александра Тимощенко

В Симферопольском районе 1 сентября торжественно открыли бюст легендарному конструктору советской ракетно-космической техники Сергею Королеву. Памятник установили прямо на площади около Кубанской школы в поселке Школьное.

На открытие скульптуры приехал Герой Советского Союза, 54 космонавт СССР и 118-й космонавт мира Владимир Титов. Вместе с депутатом Госсовета Крыма Валерием Аксеновым они сняли красную ткань с памятника, а в небо запустили маленькую модель ракеты.

На открытие также приехал депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов Фото: Александра Тимощенко

По словам Титова, поселок Школьное - особенное место, которое сыграло в российской космонавтике важную роль. Поэтому оно было достойно памятника такого легендарного человека.

- Когда-то это место называли наземно-измерительным пунктом, а на самом деле он был не только как измерительный пункт, но и центр связи, управления станциями и управлениями луноходами. Его посещали многие известные космонавты, в том числе здесь был и сам Сергей Павлович Королев. А вместе с ним и Мстислав Келдыш, и Никита Сергеевич Хрущев, - говорит КП-Крым космонавт.

За всю свою жизнь космонавт воплотил мечту миллионов и совершил четыре космических полета Фото: Александра Тимощенко

Известно, что Сергей Королев не раз бывал в Крыму. Здесь он испытывал своей первый планер, а в полигоне в поселке Школьное под руководством легендарного конструктора лучшие трактористы СССР тренировались управлять луноходом. Вся система космического слежения на полуострове также создавалась под его руководством.

- Своим талантом и умением организовать коллективы Королев создал в советском союзе космическую отрасль. Он первый в истории человечества вывел спутник на орбиту Земли. Благодаря ему в космос полетел первый человек на ракете, поэтому очень хочется верить, что кто-то и из этой школы будут ребята, которые смогут его достойно заменить. Тем более к космонавтике приложены все знания, которые собрал человек. Начиная от рисования и заканчивая конструированием, материаловедением, химией, физикой и математикой. На сегодняшний день самое главное – это знания. А там и до других планет не далеко, - добавляет Титов.

Известно, что Сергей Королев не раз бывал в Крыму Фото: Александра Тимощенко

По словам героя Советского Союза, в Крыму есть три местных летчика-космонавта - Василий Циблиев, Олег Котов и Антон Шкаплеров, которые уже несколько десятков лет покоряют космос и прославляют полуостров.

- Один с Кировского района, другой из Симферополя, а третий - из Севастополя. Поэтому не нужно думать, что в Крыму космоса нет. Еще как есть, растут люди. И надеюсь, что и из этой школы тоже кто-то все-таки придет в космонавтику, - добавляет летчик-космонавт.

Напомним, в честь героя Владимира Титова в Симферополе посадили дерево и установили памятную табличку с его фамилией.

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