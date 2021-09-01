«Бронзовая медаль - большая победа»: Тренер теннисистки из Крыма оценил ее выступление на Паралимпиаде в Токио

Виктория Сафонова и ее напарница Маляк Алиева. Фото: сайт Паралимпийского комитета России

Бронзовая медаль на Паралимпиаде в Токио для Крыма - уже большая победа, уверен тренер теннисистки Виктории Сафоновой Юрий Банников.

Ранее крымчанка и ее напарница Маляк Алиева завоевали бронзовые медали в настольном теннисе в парном разряде на Паралимпийских играх. Россиянки проиграли представителям Голландии со счетом 1-3.

- Просчета в этом турнире не было, все решалось в парной встрече. В личном она хорошо отыграла, выиграла у голландки, а в паре они проиграли. Но бронза много значит для Крыма. Это подводит итог нашей работы, и бронза - это уже победа, - поделился с КП-Крым тренер Юрий Банников.

По его словам, шансы на победу были 50/50. Однако голландцы пошли на хитрость - убрали из парного выступления чемпионку, чтобы она не встретилась с Викторией.

- Вика могла ее обыграть в команде. Тогда бы мы выиграли. Голландцы рассчитывали, что выиграют парную встречу, и чемпионка даст свое очко. Так и получилось. Все решилось на парной встрече, голландцы нас обыграли, - поясняет Юрий Банников.

Тренер отмечает, что за серебро еще можно было бы побороться, однако золото нашим спортсменкам выиграть бы вряд ли удалось.

- Даже если бы они вышли в финал, им пришлось бы встретиться с сильными китаянки. Представители Китая выступают по восьмому классу, а Виктория и ее напарницы - в 6-7. У восьмого класса меньше проблем со здоровьем, они более сильные в этом плане. Первое место было довольно сложно завоевать, - заключил тренер.

СПРАВКА «КП»

Виктории Сафоновой 33 года, она родилась в Крыму. В 2017 году она стала победительницей чемпионата мира 2017 года. Также взяла золото на чемпионате Европы 2017 года и две бронзы на чемпионате Европы 2019 года.

Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября. Крымчанка в четвертьфинале разгромила соперницу из Китая, победив ее в трех партиях, затем она обыграла француженку, однако выиграть представительницу Голландии не удалось.

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