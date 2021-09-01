По следам Моргенштерна: Топ-5 высказываний звезд о принадлежности Крыма

Во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном он заявил, что Крым принадлежит крымчанам Фото: Архив "КП"

С момента референдума на полуострове прошло уже больше семи лет, но разговоры о том, чей же все-таки Крым, до сих пор не утихают. Причем чаще всего ответа на него ждут от разных знаменитостей и звезд шоу-бизнеса.

«КРЫМ - КРЫМЧАН»

Последним на эту удочку попася популярный рэпер Моргенштерн. Во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном он заявил, что Крым принадлежит крымчанам, а после ответа даже не стал продолжать жаркую дискуссию.

Заканчивая беседу на тему Крыма, Моргенштерн лишь добавил, что на эту ситуацию уже никто не повлияет.

- Желаю всем кайфа и любви, - заключил рэпер.

«КРЫМ НИКОГДА НЕ БЫЛ УКРАИНСКИМ»

Известная актриса Эвелина Бледанс родилась и выросла на берегу Черного моря. Все детство и юношеские годы она провела в родном городе Ялта. Поэтому на вопрос журналистов о том, кому же все-таки принадлежит солнечный полуостров, Эвелина ответила четко:

Эвелина Бледанс родилась на полуострове Фото: Архив "КП"

- Там был украинский язык, который мы изучали в школе. Однако все всегда говорили по-русски, вывески все были на русском языке. Крым никогда не был украинским.

КРЫМ УКРАИНСКИЙ. ТОЧКА»

Ксения Собчак категорично высказывалась на тему Крыма Фото: Архив "КП"

Известная своими скандальными заявлениями журналистка и политик Ксения Собчак всегда категорично высказывалась на тему Крыма. По ее словам, полуостров однозначно «должен быть украинским».

- С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше - давайте разговаривать, - объясняла свою точку зрения Собчак.

«БОЖЬЯ ТЕРРИТОРИЯ»

По словам Сухорукова, Крым - это Божья территория Фото: Архив "КП"

Народный артист России Виктор Сухоруков в одном из своих интервью заявил, что Крым - это Божья территория, а его жители - дети Бога.

- И если так относиться, то и не надо ни на что больше претендовать. Надо быть вместе с этой землей в любви, согласии, в бережливости. Вот это самое главное, услышать эту землю, услышать ее голос. Мне кажется, у Крыма есть голос, - говорил артист.

«Я КАК БОЛЬШИНСТВО»

А вот известная российская певица Лолита Милявская всегда открыто поддерживала возвращение Крыма в состав России, несмотря на многочисленные санкции против РФ.

Лолита Милявская всегда поддерживала возвращение Крыма Фото: Архив "КП"

- Это очень сложный вопрос… Я по натуре пацифист… Посмотришь кадры, связанные с донецкой катастрофой, и думаешь: «Господи, какое счастье, что здесь никого не убили»… В данном случае я как большинство. Лишь бы не убивали и не стреляли. Мне хочется, чтобы прекратилось это безумие, - подчеркивала Лолита.

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