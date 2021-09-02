«Сказки об «аннексии» Крыма»: Аксенов прокомментировал переговоры Зеленского и Байдена

Во время выступления Байден подтвердил поддержку США в суверенитете и целостности Украины. Фото: официальный сайт Владимира Зеленского

Зеленский приехал на поклон к Байдену, как слуга к хозяину, прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов визит президента Украины в США.

Встреча двух лидеров прошла в Вашингтоне. Во время выступления Байден поприветствовал украинского коллегу, а также подтвердил поддержку США в суверенитете и целостности Украины.

- Как обычно, с одной стороны прозвучали ритуальные заклинания о поддержке Украины, а с другой - сказки об «аннексии» Крыма и «российской агрессии». Как обычно, официальный Киев попросил денег. Наверное, какое-то их количество украинский режим получит. Но ровно столько, чтобы Украина окончательно не протянула ноги и могла исполнять предписанную ей Западом роль «анти-России», - отмечает Аксенов.

По мнению главы республики, для самого президента незалежной встреча с Байденом – это, в первую очередь, пиар, который должен продемонстрировать наигранную поддержку Америки. Иначе он может превратиться в экс-президента Афганистана Ашрафом Гани.

- Гани учился в США, работал в США, при поддержке США возглавил проамериканское правительство и в итоге с позором бежал, бросив страну и своих соратников на произвол судьбы. Очень поучительный пример, - добавляет Аксенов.

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