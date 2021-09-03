Звезды над головой и кровать в пещере: Топ-5 необычных мест для отдыха в Крыму на бархатный сезон

Многие туристы выбирают для отдыха в Крыму осеннее время Фото: Архив "КП"

Календарное лето закончилось, но впереди еще два месяца хорошей погоды и теплого моря. Поэтому тем, кто не успел отдохнуть в Крыму летом, или опять устал после недавнего отпуска, пора паковать чемоданы и выбирать подходящий маршрут для путешествия в бархатную осень. «Комсомолка» собрала топ самых красивых и необычных мест для таких поездок.

По данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в сентябрьский топ крымских городов попали Алушта, Ялта, Севастополь и Бахчисарай. Именно тут, по мнению путешественников, можно и покупаться, и красивые фотографии сделать, а еще найти хорошие условия для проживания. Тем более, что цены осенью на курортах намного ниже, чем летом.

РАЙ В ШАЛАШЕ

Хостел «Лисьи сны» находится в Бахчисарае. Фото: Tvil.ru

Если хочется провести несколько дней в интересном и колоритном месте, можно отправиться в индийский хостел «Лисьи сны», который находится в Бахчисарае. Уютное место напоминает купол, куда приезжают творческие и дружелюбные гости, ходят в горы, музицируют, смотрят фильмы и играют в настольные игры.

Цена за сутки - 700 рублей.

Днем можно прогуляться на Чуфут-Кале, подняться на Качи-Кальон или искупаться в озере Мангуп.

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ

В таком доме можно уютно провести несколько дней осени. Фото: Tvil.ru

В селе Высокое, что в Бахчисарайском районе, тоже можно найти интересный вариант для проживания. Например, первый сферический дом в Крыму. Он рассчитан на большую компанию до 8-10 человек. Цена - 30 тысяч рублей. Главной фишкой является необычная форма, которая напоминает мини-обсерваторию с телескопом. Прямо из помещения каждый вечер можно увидеть звездное небо, попариться в бане, а утром поиграть в мини-гольф или покататься на лошади.

Дом напоминает сферу. Фото: Tvil.ru

ОТЕЛЬ В ВИДЕ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ

Внутри отель выглядит как космический корабль с каютами. Фото: Tvil.ru

На смену обычным гостиницам со скучными интерьером пришли современные аутентичные отели. Одним из таких стал алуштинский «Страж Империи». В нем специально создали обстановку космического корабля во всех деталях блокбастера, комнаты выглядят как каюты, а в окнах транслируются потоки видео из космоса. Проживание в таком месте обойдется в 4 тысячи тысячи рублей на двоих.

Кроме пляжа, который находится в нескольких метрах от гостиницы, можно отправиться в поход к горе Кастель или поехать на водопад Джур-Джур.

РОК-ОТЕЛЬ С ЖИВОЙ МУЗЫКОЙ

До 11 вечера здесь не утихает живая музыка. Фото: Tvil.ru

Меломанам точно придется по душе «Рок-Арт-Отель Hotel California» - самый тусовочный отель Крыма с музейными экспонатами и сценой. Он полностью выдержан в стиле Elvis Presley, Bob Marley и The Beatles. Живая музыка здесь гремит до 23.00, из потолка, вместо обычных лампочек, светят гитары и барабаны, а чай можно пить из кружек с нотами, помешивая ложечкой в виде музыкальных инструментов. Вечером все гости собираются на совместный просмотр арт-хаусного кино.

Цена номера за сутки - 2950 рублей.

НОМЕР В КАМЕННОЙ ПЕЩЕРЕ

В пещерном номере есть все нужные условия. Фото: Tvil.ru

На несколько дней можно заселиться и в туристические пещеры эко-усадьбы «Эски-Кермен» в Бахчисарайском районе. Хоть каменные гроты здесь искусственные, выглядят они очень правдоподобно и колоритно. В каждой пещере каменные стены, огромная дубовая кровать, шкуры животных и настоящий камин. В номерах есть все удобства, но они тщательно замаскированы под средневековую утварь.

За сутки в таком номере можно заплатить от 3 тысяч рублей.

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