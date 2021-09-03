Вооружен и опасен: в Санкт-Петербурге задержали грабителя крымского банка

Ограбление банка в Орджоникидзе произошло 6 июля. Фото предоставлено читателями КП-Крым

Мужчина ограбил банк в поселке Орджоникидзе под Феодосией и уехал из Крыма, пытаясь скрыться от правоохранителей. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, грабителя обнаружили в Санкт-Петербурге.

- В ходе обысковых мероприятий изъяты вещественные доказательства, в том числе муляж боевого пистолета. Мужчина дал признательные показания, - уточнила Ирина Волк.

По ее словам, украденные деньги мужчина потратил на погашение многочисленных кредитов.

Злоумышленник скрылся на мопеде. Фото предоставлено читателями КП-Крым

Ограбление банка в Орджоникидзе произошло 6 июля. Как в сюжете голливудского кино мужчина зашел в банк с муляжом пистолета и украл из кассы 484 тысячи рублей, а также 1 тысячи долларов США и 725 евро. На тот момент в банке находились две сотрудницы и одна пожилая женщина.

Одна из девушек даже попыталась остановить грабителя, но он сбил ее с ног и повалил на пол. Потом мужчина убежал с места преступления и сразу же уехал из Крыма. Вероятно, думал, что его не смогут найти.

Теперь же вор задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК России (разбой). У мужчины есть гражданство одной из стран ближнего зарубежья. По данным правоохранителей, его неоднократно судили за кражи из квартир и разбойное нападение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму вооруженный мужчина ограбил отделение банка

Из офиса финучреждения в пгт Орджоникидзе преступник вынес полмиллиона рублей (подробнее)

Джентльмен неудачи: В Симферополе вооруженный налетчик сломал ногу при попытке ограбить ломбард

Полиция разыскивает хромого преступника в больницах и травмпунктах (подробнее)