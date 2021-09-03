Погода в Ялте на выходные 4-5 сентября: возможны дожди

Температура морской воды в Крыму еще комфортная - до +26 градусов Фото: Михаил ПАТЛИС

Знойное лето лето в этом году достаточно быстро уступило пост дождливой и прохладной осени. Если 31 августа и 1 сентября крымчане еще изнывали от жары, то со 2 сентября резко похолодало, и из гардероба пришлось достать осенние вещи и зонтики. Будет ли еще по-летнему тепло, и какой ждать погоды в Ялте на выходные 4-5 сентября, рассказали синоптики.

- Крыма проходит холодный атмосферный фронт, который принес нам понижение температуры, дожди и усиление северо-западного ветра. В предстоящую субботу осадков не ожидается, в воскресенье возможны кратковременные грозовые дожди. Будет довольно прохладно. Ночью температура воздуха на побережье будет опускаться до 12-17 градусов. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов, - рассказала КП-Крым заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

Температура морской воды в Ялте еще комфортная - до +26 градусов. В ближайшее время она не снизится.

На следующей неделе в Крыму не прогнозируют сильные дожди, но температура воздуха существенно не изменится, дневной порог будет держаться в пределах +23 градусов.

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