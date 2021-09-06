Крымские школы сдают экзамен на ковид-безопасность

Социальную дистанцию на праздничных линейках никто не соблюдал Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крымские чиновники заверяют, что учебный год пройдет в регионе с соблюдением всех правил безопасности в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции: школы обеспечены всем необходимым, а подавляющее количество педагогов прошло вакцинацию. Но родители школьников иного мнения. Они рассказывают про переполненные классы, недостаточное количество медсестер, отсутствие антисептиков, рециркуляторов и какой-либо социальной дистанции.

НА ЛИНЕЙКУ БЕЗ МАСКИ И QR-КОДА

Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму стабильно демонстрировал рекорды на протяжении всех летних месяцев. Власти Севастополя даже рассматривали вариант переноса начала нового учебного года, однако затем от идеи отказались.

И в Республике Крым, и в Севастополе ввели строгие ограничения на проведение торжественных линеек, допустив на них только родителей первоклассников и 11-классников. Изначально глава Крыма Сергей Аксенов даже планировал поддержать инициативу министра образования, науки и молодежи Валентины Лаврик пропускать на праздничные линейки только по QR-кодам, свидетельствующим о вакцинации от коронавируса. Но затем постановление отменили, подчеркнув, что масочный режим обязателен для родителей даже на воздухе.

Но родители говорят, что на самом деле ни о какой дистанции на линейках никто не думал, как и о масках.

- Я провожал в первый класс крестника вместе с его родителями, моими друзьями. Никакие документы, кем я прихожусь ребенку, у меня на входе в школу не спрашивали. Социальную дистанцию никто не держал, в масках тоже почти никого не было. Замечаний тоже не делали. Слышал, про ограничения, да, но не удивлен таким поведением людей – это же Крым, здесь всегда так, - рассказывает Андрей Д., чей крестный сын пошел в этом году в симферопольскую школу № 5.

В другой столичной школе ситуация была аналогичная. Мама Виктория П. рассказывает, что детей во двор школы № 21 пропускали через три разных входа, чтобы не было столпотворения, но оно все равно было.

- Родителей запускали почему-то через маленькую узкую калитку, а не через ворота. Все родители столпились перед ней. Зачем это сделали, непонятно. Никого из родителей в перчатках или в маске я не видела на линейке, – говорит женщина.

МЫЛА НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Крымские власти в преддверии начала учебного года заверили, что все они будут соблюдаться, а школы обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств, позволяющим обеспечить безопасность учебного процесса. В правительстве также отметили, что в этом году дети должны минимально перемещаться по зданию, а преподаватели – завершить курс вакцинации.

Но, по словам родителей учащихся, на деле все вышло несколько иначе. Например, мама Виктория К. из Симферополя рассказывает, что в школе № 38, где учится ее ребенок, с антисептиками и рециркуляторами тоже не все гладко. Даже элементарное мыло есть не всегда.

- Сын говорит, что мыла в туалетах для мальчиков нет, в лучшем случае валяется маленький грязный кусочек, который в руки брать противно. Антисептиков там тоже нет. Правда, по кабинетам дети не «бегают», к ним приходят учителя, и перемены в разное время у каждого класса, чтобы дети меньше контактировали, - рассказывает она.

Жительница Ялты, педагог и юрист Оксана Кравченко-Стригореско рассказывает, что в ялтинских школах тоже нет достаточного количества рециркуляторов, при этом учащихся больше, чем положено по нормам.

- Контакт детей не ограничен никаким образом. Классы переполнены в среднем на 60-70%. Например, школа № 10 переполнена на 70%, школа № 6 - на 89%, там вместо 450 учеников учится 880. К тому же, шестая и 12-я школы пострадали от потопа. При этом только по два туалета для девочек и для мальчиков, - говорит женщина.

Но далеко не во всех школах администрация оказалась не готова к новому учебному году в условиях пандемии.

- Мой сын учится в школе № 6, там все антиковидные меры соблюдаются. Везде стоят рециркуляторы, во всех общественных местах, например, в столовых. В этом году уже даже во многих классах они стоят. С мылом и антисептиками тоже проблем нет, и при этом мы на них не сбрасывались, все обеспечивает школа, – говорит мама Светлана В. из Севастополя.

НЕ СГУЩАТЬ КРАСКИ

Заболевший ребенок должен быть изолирован от других детей сразу же, по рекомендациям Роспотребнадзора, и в школах есть медкабинеты, но вот медсестры есть не всегда. По словам Кравченко-Стригореско, медперсонала нет ни в одной ялтинской школе.

В пресс-службе Минобразования Республики Крым попросили не сгущать краски.

Мол, недостаток медицинского персонала в школах есть, но это не значит, что медработников нет вообще. И даже если в конкретной школе отсутствует медсестра или врач, то учреждение образования заключает договор с близлежащей поликлиникой, которая обеспечивает медицинское обслуживание образовательной организации.

Про переполненные школы в ведомстве тоже знают и активно решают этот вопрос. Например, 1 сентября открылась для 280 учеников новая современная школа в Бахчисарайском районе. Школа на тысячу мест будет построена в Ялте на улице Тимирязева. Обещают в министерстве и точечно решить другие вопросы, например, с отсутствием антисептиков и мыла, передав информацию в муниципалитеты.

Но пока строятся новые учреждения образования, родители учеников, которые учатся в перегруженных школах, думают о том, как сделать учебу более безопасной. Общественница из Ялты Оксана Кравченко-Стригореско приняла решение перевести двух своих внуков на домашнее обучение на два месяца. Говорит, об аналогичном варианте задумываются немало ее знакомых.

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