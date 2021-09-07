В Крыму ответили на попытки украинского МИД изменить повестку переговоров встречи Путина и Зеленского

Кулеба считает, что тема Крыма все же должна звучать на переговорах. Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

Вопрос принадлежности Республики Крым давно закрыт, поэтому на встрече украинского президента Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина тема полуострова обсуждаться не будет. Такое мнение выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телеканала «1+1», что Украина «не забудет» о полуострове и призвал российских властей не пытаться «соскочить» с обсуждения его принадлежности. Он отметил, что обе стороны должны провести «откровенный разговор» о «деоккупации» полуострова.

- Кулеба занимается тем, чем занимаются официальные пропагандисты соседнего государства и играется понятиями и смыслами слов. Вместо того, чтобы быть действительно дипломатом и пытаться налаживать дипломатические отношения, глава МИДа разбрасывается бессмысленными фразами, которые ни к чему не приведут, - говорит КП-Крым эксперт.

По словам политолога, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков четко дал понять, что если встреча нужна только для обсуждений вопросов Крыма, то она не состоится.

- Но Кулеба прав лишь в одном. Тема Крыма действительно закрыта, и этот вопрос нужно перестать обсуждать, ведь и так всем все понятно: Крым – это Россия. И до тех пор, пока украинские чиновники будут заниматься лакейскими играми и клоунадой, которая господствует в политике соседнего государства, до тех пор ничего позитивного в этой стране не произойдет. И в наших отношениях тоже, - подчеркнул Джаралла.

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