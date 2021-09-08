Пропавший без вести: Крымский спелеолог поднял с глубины пещеры труп неизвестного альпиниста

Группа специалистов отправилась на экспедицию в августе Фото: Архив "КП"

Каждое лето московские спелеологи отправляются на экспедицию в самую глубокую в мире пещеру Веревкина, что в Республике Абхазия. В этом году группа специалистов отправилась туда в августе, но на входе в грот они заметили чьи-то следы: разбросанный мусор, чужие вещи, а чуть дальше - тело человека в альпинистских веревках.

Труп находился на глубине 1100 метров, поэтому для его эвакуации была организована сложная спасательная операция, в которой принял участие спелеолог и старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Когда спелеологи спустились вниз, рядом с телом лежал мужской рюкзак с телефоном и личными вещами. Благодаря фотографиям в смартфоне удалось опознать человека и найти его родственников. Оказалось, в пещере погиб 37-летний мужчина, которого еще в ноябре объявили в розыск.

- Мы оповестили местную прокуратуру, а на основании фотографий подали заявку в «Лиза Алерт». Когда получилось найти родных умершего, они написали заявку на эвакуацию туриста из пещеры. Позже уже выяснилось, что труп провел на глубине 1100 метров около 10 месяцев, - рассказывает КП-Крым Самохин.

Из-за глубины пещеры к месту работ ученые планировали спуститься на третий день, но дожди и сильные паводки задержали группу еще на сутки.

- Мы поняли, что выносить тело на носилках не вариант, это практически невозможно из-за условий и состояния трупа, - говорит спелеолог. - В итоге вместе со спасателями МЧС Абхазии спелеологи провели в пещере около пяти дней.

Все остальные работы пришлось проводить исключительно в двухслойных гидрокостюмах, респираторах и перчатках. В целом в спасательной операции участвовало около 30 человек из Абхазии, России и Белоруссии.

За участие в операции по эвакуации останков погибшего туриста Геннадий Самохин получил благодарность от министра по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

СПРАВКА «КП»:

Пещера Веревкина считается самой глубокой в мире. Она была обнаружена красноярскими спелеологами в 1968 году. Она расположена на плато Арбаика, относящемуся к Гагрскому хребту. Глубина известной части пещеры составляет 2212 м.

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