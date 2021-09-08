В Алуште Безруков два часа искал свободное парковочное место

Несмотря на эту неприятность, курортный город Безрукову очень понравился. Фото: Виктор Жиленко/ inst

В начале сентября российский актер Сергей Безруков вместе со своей семьей приехал на долгожданный отдых в Алушту. Вместе с дочкой Машей они отправились в местный аквариум кормить рыб, но перед этим актеру пришлось около двух часов провести в поисках парковочного места.

Как рассказал в своем Instagram руководитель аквариума Виктор Жиленко, свободное место актер так и не нашел, поэтому его водитель около часа сторожил машину.

- Артист был удивлен, что его автомобиль не смог найти парковочное место в течение двух часов. В итоге водитель охранял его автомобиль, - рассказал в instagram Жиленко.

Актер регулярно выкладывает фотографии и видео с отдыха к себе в профиль вместе с дочкой Машей. Фото: Виктор Жиленко/ inst

Но даже несмотря на эту неприятность, город Безрукову понравился. У себя в профиле он даже не поднял тему отсутствия парковок в курортном городе, зато восхитился рыбками в аквариуме и красотой Алушты в начале сентября. Он регулярно выкладывает фотографии и видео с отдыха к себе в профиль. Чаще всего в его инстаграме появляется его дочка Маша.

- Клев супер! Спасибо за возможность самому попасть в детство вместе с Машей!, - написал Безруков у себя в профиле.

Напомним, в начале августа талантливый актер приезжал в Крым на гастроли. В своем Instagram знаменитый актер разместил небольшое видео, где он с удовольствием ныряет в морскую воду в Севастополе.

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