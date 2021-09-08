«Нужно обращаться в ООН»: В парламенте Крыма прокомментировали диверсию Украины на полуострове

23 августа в поселке Перевальное Симферопольского района был поврежден газопровод Фото: Архив "КП"

Чтобы обратить внимание на противоправные действия киевских властей и наказать виновных в украинской диверсии на газопроводе в республике, нужно обратиться в ООН, считает первый вице-спикер Крыма Ефим Фикс.

Ранее, 23 августа, в поселке Перевальное Симферопольского района был поврежден газопровод. По данным пресс-службы регионального МВД, это сделала группа сторонников организации «Меджлис крымско-татарского народа».* 6 сентября Киевский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в участии в диверсии Нариману Джелялову и его сообщникам. Все они пробудут под стражей до 4 ноября 2021 года.

- Украина скатывается к очень опасной черте - терроризму, а это значит, что она становится террористическим государством. И это уже не какие-то организации по типу «правого сектора» (запрещена в РФ, - Ред.), здесь уже совсем другая ситуация, когда государственными структуры возглавляют и организуют вот эти террористические акты на территории сопредельных государств, - отмечает Фикс.

По словам спикера Госсовета, чтобы вновь не допустить подобные ситуации, местные следственные органы должны возбудить уголовное дело в отношении начальника главного управления разведки Украины и всех, кто причастен к недавней истории.

- И, конечно, для того, чтобы наверняка обратить внимание членов совета безопасности на действия Украины, именно как на террористическое государство, и остановить их, этот вопрос нужно поднять на ООН, - добавляет политик.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму задержали подозреваемых в повреждении газопровода

Инцидент произошел на территории Симферопольского района (подробнее)

«Все будут арестованы»: Глава Крыма о задержании подрывников газопровода

Диверсантов направили в Крым украинские власти (подробнее)