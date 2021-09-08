Топ-пять видов кибер-мошенничества: как обманывают крымчан в интернете

Существует много способов «развести» на деньги Фото: Архив "КП"

Россияне все чаще страдают от действий кибермошенников. В первом квартале 2021 года они нанесли ущерб в 2,9 миллиарда рублей. Это в полтора раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал Михаил Наков, начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля Отделения по Республике Крым Банка России. В Крыму эта цифра, конечно, в разы меньше. Чаще всего интернет-мошенники вымогают у жителей республики деньги или крадут личные данные, рассказывают эксперты.

- Количество мошеннических операций за первые три месяца текущего года превысило 237 тысяч случаев. За первое полугодия от крымчан в Банк России на действия кибермошенников поступило 33 обращения, - отмечает Михаил Наков.

Итак, какие схемы используют мошенники, чтобы выманить деньги?

1. Просят приехать в отделение банка

По словам представителя банка, чаще всего встречается следующая схема: жертве звонит один из мошенников, который убеждает приехать в отделение банка, иначе деньги спишут со счета. Пока потенциальный пострадавший находится в дороге, ему на телефон присылают инструкцию, как перевести деньги на якобы «безопасный» счет. Если операция проходит успешно, мошенники получают свой «улов».

2. Представляются сотрудниками банка

Мошенники могут позвонить и представиться сотрудниками банка и сказать, что со счета кто-то хочет списать или перевести деньги. Если клиент прямо сейчас не назовет номер карты, срок ее действия и секретный cvv-код, деньги переведут. Лже-банкиры могут быть настойчивыми, и если вы собьете звонок, они перезванивают уже с другого «банковского номера».

3. Перехватывают данные банковских карт в соцсетях и мессенджерах

Даже если сфотографировать пластиковую карту с номером на лицевой стороне и отправить фото в мессенджере или в соцсетях, данные могут попасть к мошенникам.

- При помощи методов социальной инженерии злоумышленники могут получить недостающие данные и украсть деньги, - поясняет Михаил Наков.

4. Принуждают установить на гаджет опасное программное обеспечение

- У нас бывают случаи, когда мошенники убеждают загрузить в телефон или на компьютер программу, которая дает возможность преступнику совершать некие действия на вашем устройстве, - рассказывает Ярослав Скляренко, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УУР МВД по Республике Крым.

Получив доступ к гаджетам жертвы, преступники могут украсть интим-фото, а потом пытаться выманить деньги либо же получат доступ к интернет-банку. Кроме того, со взломанного компьютера или с телефона они могут заходить в соцсети пострадавшего и писать его знакомым с просьбой одолжить деньги.

5. Создают лже-сайты интернет-магазинов или госучреждений

Этот метод выманивания денег стал особо популярным в период пандемии коронавируса, когда многие сидели по домам. Мошенники создавали дубли сайтов госучреждений, на которых предлагали оформить выплаты и получить социальные льготы. Для этого пострадавшие оставляли личные данные - паспортные, банковские, которые попадали отнюдь не в руки соцработников.

Часто также создаются дубликаты сайтов популярных интернет-магазинов. Пострадавшие обычно оплачивают покупки, но даже через-месяц два не получают их на руки.

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА УЛОВКИ

Эксперты советуют контролировать адресные строки сайтов, на которые хочется перейти и не кликать на всплывающие рекламные объявления в интернете.

В случае с банковскими мошенничествами тоже нужно быть постоянно на чеку.

- Помните, что сотрудники банка не могут звонить и требовать личные данные, так как эта информация уже есть в базе. Не передавайте никому данные своего cvv-кода (трехзначный код на обороте банковской карты) и не озвучивайте никому в телефонных разговорах. Не выкладывайте фотографии банковских карт даже в мессенджерах, - советует Михаил Наков.

Кроме того, в гаджетах и на ноутбуке лучше установить антивирусное обеспечение, которое будет защищать устройства от вредоносных программ.

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