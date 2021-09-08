В Крыму рассказали о вероятности визита Зеленского на полуостров

По словам политолога, переговоры двух сторон больше не будут пустой тратой времени. Фото: официальная страница Владимира Зеленского

Даже если президент Украины Владимир Зеленский согласится приехать в Крым, чтобы провести встречу с главой РФ Владимиром Путиным, тема принадлежности полуострова не будет подниматься ни при каких обстоятельствах. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее бывший депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» предположил, что глава соседнего государства может приехать на беседу со своим российским коллегой в Крым или в Москву. Это связано с тем, что Украина намного более заинтересована в предстоящей встрече.

- Россия давно пояснила ситуацию в вопросе переговоров, что Зеленский и Путин ни при каких обстоятельствах не будут обсуждать тему Крыма. А если украинская сторона этого не понимает, то никаких встреч не будет, - говорит эксперт.

По словам политолога, переговоры двух сторон больше не будут пустой тратой времени, как это было на встречах с нормандской четверкой, а саммит пройдет только при условии, если группы предварительно подготовят соглашения, которые руководители двух государств готовы будут обсудить.

- Все остальное российская сторона отбрасывает в сторону, так как это должно быть выгодно обеим сторонам, а не только Киеву, - добавляет Джаралла.

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