Драмкружок, кружок по фото: Для чего внешкольные занятия в Крыму объединили на портал Навигатор

Между коммерческими и бюджетными кружками будут стимулировать конкуренцию Фото: Анна КИРИЕНКО

С нового учебного года чтобы записать ребенка в кружок или секцию родителям нужно пройти регистрацию на портале «Навигатор.дети». Подачи заявления вручную это не заменит, но сократит поиск нужного направления. Заодно, определит те, что уже не пользуются спросом и нуждаются в модернизации.

Навигатор внешкольных занятий является частью федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Его цель перевести все кружки и секции на персонифицированное финансирование, чтобы не держать на бюджетном финансировании «мертвые души» числящихся на бумаге кружковцев и параллельно укреплять наиболее востребованные направления.

- Выделен большой объем средств на укрепление материально-технической базы и привлечения детей в дополнительное образование, - рассказывает КП-Крым директор Дворца детского и юношеского творчества Вера Паутова. - Задача расширить те направления, которые наиболее востребованы, и переформатировать к которым гаснет интерес с сохранением основы.

На портале Навигатор дополнительного образования Республики Крым представлены все кружки и секции с разделением по муниципалитетам, населенным пунктам, направленности, возрасту детей и их особенностям по здоровью. Отдельно вынесена категория оплаты за занятия - по сертификату, либо, как прежде, на общих основаниях. Сертификаты на обучение родители получают тут же, заполнив форму. При этом, если есть регистрация на портале Госуслуг, Навигатор подтянет ее автоматически, предложив пройти подтверждение через ссылку в письме на электронную почту.

- В самом начале задача была перевести 50% занятий на сертификаты, затем 25%, - пояснила Паутова. - Но пока родители не разобрались в системе, не освоились, в большинство кружков принимают по регистрации и письменному заявлению.

Сертификат выступает эквивалентом суммы, которую в конкретном муниципалитете тратят на внешкольное образование одного ребенка. Конвертировать его в денежные средства нельзя, как и потратить на иные цели. Он выдается на один учебный год и ограничен по сумме - если средств не будет хватать для занятий в нескольких кружках, родителю предложат заплатить. Но это лишь в том случае, если все выбранные занятия для ребенка уже сертифицированы.

- По сертификату можно пойти в изостудию, а на хореографию, в секцию туризма или занятия акробатикой записаться на общих основаниях, - уточнила Паутова. - В будущем мы придем к сертификации всех кружков и студий, включая предпринимателей, чтобы добиться развития внешкольного образования.

В ДДЮТ сейчас 418 кружков, секций, объединений по шести направлениям: социально-педагогическое, гуманитарное, художественное, техническое, спортивное. Дети занимаются бесплатно с 8 утра до 20.30 вечером. Наибольшим спросом пользуется гуманитарное направление: изучение английского, немецкого и французского языков. Также востребованы хореография и спортивные секции, обучение игре на фортепиано и гитаре. Из необычных занятий — плетение кружев на коклюшках и овладение мастерством бандуриста. Для детей с особыми потребностями организованы дистанционные уроки.

- Хотим открыть робототехнику и спортивные танцы,но нет педагогов. Вдруг кто-то прочитает и откликнется, мы готовы рассмотреть кандидатов, - заверила Паутова.

Занятия с детьми - дело ответственное, но низкооплачиваемое. Даже самые востребованные педагоги получают 18 тысяч рублей в месяц. Если переход на сертификаты поднимет уровень их зарплат, затея будет иметь успех. Но пока все идет к тому, что кружки в сельской местности скоро останутся без финансирования.

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