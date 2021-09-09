«Как здесь круто»: Билан поделился впечатлениями о гастролях в Крыму

Хоть времени на отдых у артиста было не так много, он успел немного погулять по Евпатории и Ялте/ Фото: Дима Билан/inst

В начале сентября в Крым прилетел популярный российский исполнитель Дима Билан. На полуостров он приехал, чтобы порадовать зрителей несколькими концертами, а в перерывах между ними певец успел поделиться с поклонниками своими впечатлениями в Instagram.

Хоть времени на отдых у артиста было не так много, он успел немного погулять по Евпатории и Ялте.

Своими впечатлениями певец делился у себя в профиле. Фото: Дима Билан/inst

- Все-таки как здесь круто в Крыму! Воздух, море, своя энергия, ни на что не похожая! А посмотреть здесь можно много чего, ну даже посетить дом-музей Чехова (где я бывал) и писал Антону Павловичу письмо, и бросал в море в стеклянной бутылке! Просил его о сокровенном... Все остальное ему лично и в письме, - пишет Билан.

В Крым певец приехал для того, чтобы выступить на концертах в Ялте и в Евпатории, а после отправится в Судак, где даст сольный концерт на фестивале «Таврида».

Напомним, на поздний отпуск на полуостров приехал актер Сергей Безруков. Вместе с дочкой Машей они гуляли по набережным Алушты, кормили рыбок в местном аквариуме, но однажды ему пришлось около двух часов провести в поисках парковочного места.

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