Большинство крымчан недовольны медициной, сферой ЖКХ и трудоустройства

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: архив "КП"

Большинство крымчан довольны своей жизнью. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения, 77% жителей полуострова удовлетворены текущим состоянием дел. Кроме того, 84% хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, а 70% опрошенных доверяют главе РК Сергею Аксенову.

При этом 91% респондентов отметили, что довольны электроснабжением в республике, 73% - состоянием дорог, 71% - работой общественного транспорта. Работа органов власти Крыма удовлетворяет 62% респондентов, точно также оценивается наличие и качество питьевой воды.

Самыми проблемными строчками в рейтинге оказались ситуация в ЖКХ (48% крымчан недовольны), наличие рабочих мест и возможностей для трудоустройства (51% выразили недовольство), а в хвосте рейтинга оказалось качество и доступность медицинских услуг, которыми удовлетворены лишь 37% опрошенных.

- Главные результаты опроса - это динамика, которая показывает, что изменилось в лучшую сторону, а что - в худшую. Так, улучшилось состояние дороги, благоустройство городов и поселков, особенно за последние два года. Легче также стала ситуация с наличием мест в детских садах, - отмечает Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. - Если говорить об ухудшении, то здесь главное - ситуация с питьевой водой. Здесь комментарии излишни, на эту сферу повлияла блокада, обострение потребности в альтернативных источниках. В целом по большинству параметров, которые мы замеряем, ситуация либо стабильна, либо значительно улучшилась.

По мнению политолога Дениса Батурина, система здравоохранения была перегружена на фоне пандемии коронавируса. Поэтому, вероятно, вопросами качества оказания медицинских услуг крымчане оказались довольны меньше всего.

- Других болезней никто не отменял, а медперсонал был задействован, ресурсы также были задействованы или зарезервированы для борьбы с пандемией. Потом началась прививочная кампания. Все эти процессы сопровождались нервозностью общества, множеством спекуляций. Последняя волна напряженности и социального недовольства связана с прививочной кампанией, доступностью прививок, при этом ситуация расшатывалась так называемыми антипрививочниками, - выразил свое мнение эксперт.

По его словам, рынок труда тоже находится в напряженном состоянии из-за пандемии. Ведь власти вводили и периодически смягчали ограничительные меры. Эта ситуация длится больше года.

- В этих условиях организации работали неритмично, некоторые в условиях ограничительных мер вообще приостанавливали деятельность, некоторые были вынуждены увольнять сотрудников. Все это сформировало напряженность и неудовлетворенность рынком труда, - поясняет политолог.

Причин неудовлетворенности ситуацией ЖКХ, по словам Дениса Батурина, несколько: за украинский период инфраструктура была изношена, и реконструкция не проводилась. Также ситуацию осложняют проблемы с водообеспечением в регионе и отношением крымчан с управляющими компаниями. Помимо этого, в начале лета коммунальные службы прошли «стресс-тест» ливнями и наводнением. Несмотря на это, по Крыму продолжают вести работы по водообеспечению и водоотведению.

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