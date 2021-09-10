Молодежное Арт-пространство «Консерватория» в Симферополе может навсегда закрыться

Раньше двухэтажное желтое здание на улице Воровского в Симферополе было обычным консервным заводом имени С. Кирова. Фото: Арт-пространство "Консерватория" / ВК

Почти на каждых выходных в Арт-пространстве «Консерватория» или в «консерве», как его привыкли называть студенты, проходят концерты, громко играет музыка и шумит молодежь. Толпы студентов приходят сюда, чтобы вживую послушать любимых музыкантов или просто потанцевать. Но через несколько месяцев компания «Гринвуд Девелопмент» планирует застроить помещение. Здание могут сравнять с землей или оборудовать под что-то другое, поэтому теперь организаторы творческого пространства вынуждены искать новое место дислокации. Только пока все попытки не приносят никаких результатов.

Днем в консерве можно послушать лекцию об искусстве, сходить на выставку, а вечером на выходных собраться на шумный концерт. Фото: Арт-пространство "Консерватория" / ВК

Раньше двухэтажное желтое здание на улице Воровского в Симферополе было обычным консервным заводом имени С. Кирова. В начале 1960-х фабрика сотрудничала с десятками совхозов и славилась лучшими консервами, но кроме этого – отличным Домом культуры, который посещал даже Юрий Гагарин. Спустя несколько десятков лет завод прекратил свою работу, его выкупили в частную собственность, а здание ДК пришлось сдавать в аренду. Так и образовалось местное Арт-пространство «Консерватория». С 2018 года здесь регулярно проходят мероприятия, концерты и выставки. Но из-за того, что здание находится в частной собственности, владелец планирует использовать его по своему усмотрению. Как сообщил КП-Крым автор проекта Артур Головаха, сейчас все обеспокоены поисками нового места для реализации своих идей, ведь срок аренды уже скоро закончится.

Дом культуры даже посещал Юрий Гагарин. Фото: Арт-пространство "Консерватория" / ВК

- Нас поставили перед фактом, что вот-вот и наше арт-пространство закроется. В качестве нового места мы рассматриваем бывший кинотеатр «Космос» на улице Гагарина, который сейчас никак не используется. Уже обращались с этим вопросом в администрацию города, но внятного ответа пока не получили, - рассказывает Артур.

В компании застройщика «Гриндвуд Девелопмент» КП-Крым ответили, что строительство на улице Воровского ведется согласно планам и срокам уже одобренного проекта жилого комплекса, и отменять застройку никто не собирается. Поэтому творческой молодежи все же придется найти новое помещение.

По словам организатора «консервы», на ремонт кинотеатра они даже готовы выделить определенную сумму денег. Но пока власти города не дадут точный ответ, они не могут принимать нужных решений.

- Для того, чтобы ускорить процесс и обратить внимание на себя, мы подали заявку на конкурс креативных проектов Art Team, которые представлены на Российской креативной неделе в Москве. Мы даже вошли в шестерку лучших креативных проектов, теперь ждем решений, - говорит Головаха.

За победу в проекте правительство должно оказать помощь в реализации, поэтому ребята и стремятся пробиться на федеральный уровень, чтобы найти там поддержку.

Сейчас «консерву» знает почти каждый подросток и студент. Днем здесь можно послушать лекцию об искусстве, сходить на выставку, а вечером на выходных собраться на шумный концерт.

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