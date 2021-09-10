На западе Крыма появится новый курортный город

Туристический кластер на западе Крыма сможет принимать до 40 тысяч отдыхающих за сезон Фото: Архив "КП"

На западном побережье Крыма планируют построить новый курортный город. Об этом заявил вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов в эфире программы «На крючке».

- Сейчас под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина и главы республики Крым Сергея Аксенова рассматриваем и в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, какую часть финансирования берет государство, а какую инвестор, - сказал Кабанов.

По его словам, новый город появится на западном берегу Крыма, а вот других подробностей реализации проекта вице-премьер пока не раскрыл. Он отметил, что город будет построен с учетом современных урбанистических тенденций.

Напомним, министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщал, что на полуострове появится два новых туристических кластера, а всего в регионе развивается пять таких объектов. Один из кластеров, создание которого анонсировал министр, получит название «Новая Евпатория». Он сможет принимать до 40 тысяч туристов в год.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристический парк на 40 тысяч мест хотят сделать в Сакском районе Крыма

Еще около 30 тысяч мест создадут для работников парка (подробнее)

Власти намерены создать в Крыму новые туристические кластеры

Разрабатывается мастер-план территорий (подробнее)