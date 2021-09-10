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Общество10 сентября 2021 13:52

На западе Крыма появится новый курортный город

Подробности проекта власти республики пообещали раскрыть в ближайшее время
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Туристический кластер на западе Крыма сможет принимать до 40 тысяч отдыхающих за сезон

Туристический кластер на западе Крыма сможет принимать до 40 тысяч отдыхающих за сезон

Фото: Архив "КП"

На западном побережье Крыма планируют построить новый курортный город. Об этом заявил вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов в эфире программы «На крючке».

- Сейчас под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина и главы республики Крым Сергея Аксенова рассматриваем и в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, какую часть финансирования берет государство, а какую инвестор, - сказал Кабанов.

По его словам, новый город появится на западном берегу Крыма, а вот других подробностей реализации проекта вице-премьер пока не раскрыл. Он отметил, что город будет построен с учетом современных урбанистических тенденций.

Напомним, министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщал, что на полуострове появится два новых туристических кластера, а всего в регионе развивается пять таких объектов. Один из кластеров, создание которого анонсировал министр, получит название «Новая Евпатория». Он сможет принимать до 40 тысяч туристов в год.

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