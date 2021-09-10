Часть восточного Крыма осталась без воды из-за аварии

Фото: директор Феодосийского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Андрей Чимпоеш

Феодосия и несколько сел в восточном Крыму остались без воды из-за аварии на водоводе. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с аварией на Фронтовском водоводе ограничено водоснабжение поселка Орджоникидзе, сел Южное, Подгорное, Насыпное, - уточнили не предприятии.

Руководитель феодосийского филиала госпредприятия Андрей Чимпоеш сообщил журналистам, что Феодосийское водохранилище пустое, а на водоводе произошла крупная авария.

- Сейчас подрядчики паяют участок водовода диаметром в 120 сантиметров. Планируем через пару часов запуститься и начать подавать воду в Феодосию, а потом в Судак, - уточнил Андрей Чимпоеш.

В городе организовали подвоз питьевой воды к многоквартирным домам, также водовозки ездят по населенным пунктам.

В свою очередь глава администрации Судака Игорь Степиков сообщил, что сейчас водоснабжение в городе и близлежащих населенных пунктах не ограничено, но уже завтра в муниципалитете могут перейти на графики подачи воды.

Отметим, что жители Судака получают воду из накопителей, куда вода поступает из Фронтовского водовода.

- Сейчас в городе нет отключений воды, есть запас. До конца дня дня аварию должны устранить. Но есть риск того, что завтра мы можем перейти в жесткий график, тогда будем осуществлять подвоз воды.

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