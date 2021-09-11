Аварию на водоводе под Феодосией уже ликвидировали Фото: Анна КИРИЕНКО

Централизованное водоснабжение в Феодосии, Судаке и Коктебеле стабилизируется к утру воскресенья. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик.

- Сейчас мы уже имеем отголоски того повреждения, что позавчера произошел на фронтовском водоводе, который подает воду на очистные сооружения Феодосии, - отметил он. - Вчера вечером авария была устранена и постепенно началось заполнение системы.

По системе первой воду получает Феодосия. Дальше идет заполнение 53-километровой трубы от Феодосии до Судака, попутно подключая все села. На данный момент в Феодосии вода уже есть.

- Водовод наполняется, и в Судке вода появится поздно вечером, в Коктебеле - ближе к ночи, - уточнил Новик. - Полная стабилизация системы водоснабжения от Феодосии к Судаку произойдет ближе к утру. В 5-6 утра все будет стабильно.

По информации гендиректора, потребителей Коктебеля по заявкам обеспечивают водой в автоцистернах.

Крупная авария произошла на участке Фронтовского водовода диаметром в 120 сантиметров, который был сдан в прошлом году. В Феодосии организовали подвоз питьевой воды к многоквартирным домам, также водовозки направили в прилегающие села - Орджоникидзе, Южное, Подгорное, Насыпное.

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