Украинец без документов пытался попасть в Крым в обход пункта пропуска

В отношении украинца возбудили уголовное дело . Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму

Турист из Украины пытался попасть в Крым в обход пункта пропуска «Армянск». Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по республике, днем, 5 сентября, в стороне от пункта пропуска «Армянск» пограничный наряд обнаружил и задержал молодого человека, намеревавшегося проникнуть на территорию Крымского полуострова.

24-летний украинец - житель Одесской области. Он взял с собой наличные деньги, спортивную сумку с одеждой, палатку и туристические принадлежности.

Когда одессита задержали пограничники, он рассказал, что хотел отдохнуть в Крыму. Мужчина потерял документы, потому не мог пересечь границу законно. Так что, он решил попытать счастья и обойти пункт пропуска. Но эта идея провалилась.

В отношении украинца возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы ( ч. 1 ст. 322 УК РФ). Нарушителя заключили под стражу.

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