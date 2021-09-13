Будет ли бабье лето в Крыму в 2021 году: что говорят синоптики

Ближайшая неделя на полуострове порадует крымчан тепло погодой без осадков Фото: Архив "КП"

Осень в Крыму в этом году пришла строго по расписанию и ни днем позже. Стоило только перевернуть календарь, так сразу дождь, сильный ветер и низкая температура. Холодно стало не только ночью, но и днем, поэтому крымчане срочно начали утепляться, и на смену шортикам и легким футболкам пришли свитера и теплые пайты. Неужели это все и никакого продолжения лета уже можно не ждать? «Комсомолка» решила вместе с синоптиками Крымского гидрометцентра ответить на вопрос, будет ли бабье лето в Крыму в 2021 году и можно ли рассчитывать на остатки летнего тепла?

На самом деле, неделя с 13 по 18 сентября будет очень теплой и без единого осадка. Температура днем будет достигать 23-28 градусов, а ночью - до 8-13. Но потом ветер переменится и начнется настоящая осень. К выходным на полуостров придет новый холодный фронт с сильными дождями.

По словам замначальника гидрометцентра Вероники Шенгелай, тепло еще вернется на полуостров, но пока придется переждать.

Хоть температура в Крыму стремительно снижается, морская вода еще остается комфортной температуры для купания.

- В Черном море на этой неделе - 21 градус тепла, а в Азовском море – 20. Поэтому нужно ловить момент и купаться, пока погода еще позволяет, - добавляет синоптик.

Заметим, 13 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, а для восточных районов актуальна высокая пожарная опасность.

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