На трассе «Таврида» появился десятиметровый портрет кота Мостика

Теперь Мостик будет встречать туристов, едущих со стороны Крымского моста. Фото: Александр Милицын

Портрет знаменитого кота Мостика украсил участок трассы «Таврида». Теперь десятиметровый портрет усатого строителя красуется на 17-м километре трассы на подъезде к Крымскому мосту. Пушистый уже давно стал символом Крыма, героем публикаций, сюжетов на телевидении и просто народным любимцем.

- Мы расписали две опоры дорожной развязки на выезде из Керчи. С одной стороны изобразили Крымский мост, а на другой - кота Мостика. Мостик - личность культовая. Решили, что можно его изобразить недалеко от Крымского моста. Он такой обаятельный симпатяга, это узнаваемый крымский бренд, - рассказал КП-Крым один из реализаторов проекта Александр Милицын, резидент арт-кластера «Таврида».

Мостик лично проинспектировал открытие нового мурала. Фото: press.tavrida.art

Новые муралы будет очень хорошо видно тем, кто пересек Крымский мост и едет в сторону Симферополя. Остановиться на трассе, чтобы сделать памятный снимок не получится - это запрещено по правилам дорожного движения. Но Мостика будет видно издалека, ведь рисунок изображен в десятиметровую высоту.

Но знаменитый кот - не единственный шедевр, который украсил федеральную трассу за последнее время.

Так, три арт-объекта появились под Севастополем между 261-м и 265-м километрами трассы «Таврида». Самый крупный мурал площадью 1300 квадратных метров изображает закат над мысом Меганом. Художники используют специальную антивандальную краску, которая держится в течение пяти лет. Она устойчива к погодным условиям и дорожной пыли.

Александр Милицын рассказал, что художники изобразили вид с территории арт-кластера на Меганом, потому что там «космические закаты» и «невероятные краски».

Еще одну серую подпорную стену художники превратили в горный пейзаж, изобразив на ней рассвет в Большом каньоне Крыма. Четвертый мурал создали в стиле мультфильмов. Это большая карта России, по которой из Якутска в Крым едет машина.

Закат на мысе Меганом. Фото: press.tavrida.art

Ранее вдоль трассы «Таврида» появилось семь муралов. Первым появился рисунок с изображением балерины на площади почти тысяча квадратных метров. Художники не будут останавливаться. Они планируют превратить федеральную трассу в крупнейшую в мире галерею стрит-арта протяженностью 250 километров. Вдоль дороги появится больше 90 ярких арт-объектов.

На арт-объекте изображено путешествие из Якутска в Крым на машине. Фото: press.tavrida.art

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