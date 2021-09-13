Жители Крыма спасли сбежавшую от мужа наркомана сибирячку с двумя детьми

О судьбе жительницы одного из сел в Иркутской области стало известно из социальных сетей. Фото: Добро мира — волонтёры Крыма / ВКонтакте

Жительница Иркутской области с двумя маленькими детьми и пожилой матерью оказалась брошенной на железнодорожном вокзале в Джанкое. Несколько дней без денег и одежды она провела в маленьком городе, скитаясь в поисках еды для своей семьи. Но неравнодушные крымчане и волонтеры организации «Добро мира - Волонтеры Крыма» всего за сутки помогли собрать нужную сумму и помочь семье вернуться домой.

Как рассказала КП-Крым руководитель некоммерческой организации Валерия Петрусевич, о судьбе жительницы одного из сел в Иркутской области стало известно из социальных сетей. Тогда в интернете появились фотографии, на которых молодая женщина с маленькими детьми ночует в зале ожидания на железнодорожной станции. Неравнодушные пользователи решили узнать, что случилось и чем можно помочь.

Фото: Добро мира — волонтёры Крыма / ВКонтакте

- Сначала мы с опаской отнеслись к такой информации, потому что обычно это простое мошенничество. Люди используют детей, чтобы надавить на жалость, собирают деньги, а потом тратят их на алкоголь или наркотики. Но тут насторожило, что детей было двое и выглядела семья очень прилично, - рассказывает Петрусевич.

Оказалось, что на вокзале несколько дней просила милостыни семья из Иркутска, которая попала в трудную жизненную ситуацию. Муж начал принимать наркотики и избивать женщину, поэтому женщина взяла малолетних детей, пожилую маму и сбежала в Крым к своей тете. На последние деньги они купили билет до Джанкоя, но позже оказалось, что родственницы уже давно нет в живых, поэтому двери им никто не открыл.

Денег на еду у приезжих не было, на съем жилья - тем более. Чтобы выжить и протянуть несколько дней, сибиряки начали попрошайничать.

- Мы нашли их на вокзале. У девушки с собой даже были все нужные документы, по которым мы проверили ее по базе. Выяснилось, что на учетах она не стоит, никаких нарушений закона у нее не было. Тогда женщина объяснила нам, что созвонилась с еще одной родственницей, которая живет в Тюмени, и та готова ее принять. Нужны только деньги на билеты, поэтому мы начали организовывать сборы, - вспоминает волонтер.

Фото: Добро мира — волонтёры Крыма / ВКонтакте

Члены организации опубликовали запись в социальных сетях, и крымчане буквально за день собрали больше 20 тысяч рублей на билет до Тюмени для всей семьи, а жители Джанкоя принесли на вокзал несколько сумок еды и теплых вещей для нуждающихся.

- Мы связались с этой семьей. Они приехали в Тюмень, у них все хорошо. Надеемся, что такого больше не повторится. Но если что, они теперь знают, куда обратиться, - заключает руководитель «Добро мира - Волонтеры Крыма».

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