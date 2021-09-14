Температура воды в Черном море на сентябрь 2021: Когда остынет вода в Крыму

Самое теплое море на южном берегу Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму в самом разгаре бархатный сезон. Период, когда солнце уже не так сильно печет, туристы потихоньку разъезжаются по домам, но погода все еще не перестает радовать. По прогнозам синоптиков, скоро на полуостров вновь придет холодный фронт и уже не позагораешь, да и море стремительно остывает. «Комсомолка» узнала актуальную температуру воды в Черном море на сентябрь 2021.

Пока купаться на полуострове очень комфортно - вода достигает температуры 21-23 градуса. Только вот выходить из моря уже не так приятно, как летом, ветер заметно холоднее, поэтому на пляже уже не позагораешь.

Самое теплое море на южном берегу: в Ялте и Алуште температура на побережье достигает 23 градусов. В Феодосии, Севастополе и Черноморском - 22 градуса, а в Евпатории, Керченском проливе и Азовском море - 21.

Напомним, синоптики Крымского гидрометцентра рассказали о прогнозе погоды на ближайший месяц. По информации специалистов, неделя с 13 по 18 сентября будет очень теплой и без единого осадка. Температура днем будет достигать 23-28 градусов, а ночью - до 8-13. Но потом ветер переменится и начнется настоящая осень. К выходным на полуостров придет новый холодный фронт с сильными дождями.

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