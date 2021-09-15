Водолазы подняли около 4 тысяч боеприпасов с затонувшего под Феодосией судна «Жан Жорес»

Взрывоопасные предметы ищут сотрудники сводного отряда МЧС России.. Фото: пресс-служба МЧС по РК

С теплохода «Жан Жорес», затонувшего у берегов Феодосии, подняли около четырех тысяч боеприпасов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Взрывоопасные предметы ищут сотрудники сводного отряда МЧС России. Водолазы-пиротехники опускались на глубину больше 50-ти раз за неделю. В целом они провели под водой почти двое суток.

Боеприпасы уничтожили в безопасном месте. Фото: пресс-служба МЧС по РК

- После подъема боеприпасы транспортировали и уничтожили. Одновременно были уничтожены более двух тысяч патронов и 1773 боеприпаса различного калибра. Мощность взрыва превысила одну тонну в тротиловом эквиваленте, - уточнили в пресс-службе МЧС России.

Водолазы провели под водой в общей сложности двое суток. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Пиротехники проводили работы на глубине 18 метров. В этом году водолазы будут погружаться на дно до 15 октября.

Работы продолжатся до 15 октября. Фото: пресс-служба МЧС по РК

СПРАВКА «КП»

Грузовой теплоход «Жан Жорес» атаковала немецкая авиация в годы Великой Отечественной войны. Он затонул в Феодосийской бухте. На борту судна были боеприпасы, предназначенные для проведения Керченско-Феодосийской десантной операции. Теплоход получил большое количество повреждений, но команда отремонтировала его и взяла курс на Феодосию. На этом беды не закончились. «Жан Жорес» подорвался на магнитной мине. Экипаж принял решение затопить судно.

В прошлом году спасатели нашли останки двух красноармейцев на затонувшем теплоходе. Кроме того, на теплоходе нашли больше 41 тысячи боеприпасов, их уничтожили.

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