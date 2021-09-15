На каких избирательных участках в Крыму можно привиться от гриппа и коронавируса: адреса

Для того, чтобы получить компонент прививки, нужно просто прийти в место голосования и предъявить нужные документы Фото: Виталий ПАРУБОВ

Во время выборов в Госдуму в Крыму на избирательных участках будут организованы пункты вакцинации. Привиться можно будет как от обычного гриппа, так и от коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава республики.

Для того, чтобы получить компонент прививки, нужно просто прийти в место голосования и предъявить нужные документы: сертификат профилактических прививок, паспорт, страховой полис и СНИЛС.

«Комсомолка» публикует список, где можно будет привиться от вируса.

СИМФЕРОПОЛЬ

улица Караимская, 23, здание МБОУ «СОШ №14 им. Б.И. Хохлова» г. Симферополя, холл

улица Караимская, 23, здание МБОУ «СОШ №14 им. Б.И. Хохлова» г. Симферополя, актовый зал

улица Тамбовская, 34, здание МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополя, актовый зал

улица 1-ой Конной Армии, 86А, здание МБОУ «Гимназия №11 им. К.А.Тренева» г. Симферополя, центральный холл

улица 1-ой Конной Армии, 33, здание ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники», вестибюль

улица 1-ой Конной Армии, 33, здание ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники», холл

улица Селим-Герай, 1, здание МБОУ «СОШ №44 им. А. Абденановой» г. Симферополя, холл

улица 1-ой Конной Армии, 86А, здание МБОУ «Гимназия №11 им. К.А.Тренева» г. Симферополя, холл начальной школы

улица Героев Сталинграда, 7А, участок №7 МУП «Железнодорожный жилсервис», актовый зал

улица Маршала Жукова, 11, здание МБОУ «СОШ №29 им. Г.К. Жукова» г. Симферополя, холл

поселок городского типа Грэсовский, улица Яблочкова, 12, здание МБОУ «СОШ №34» г. Симферополя, холл

поселок городского типа Аграрное, улица Спортивная, 1А, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» г.Симферополя, холл

поселок городского типа Комсомольское, переулок Каштановый, 4, здание МБОУ «СОШ №43» г. Симферополя, зал

улица Киевская, 177, здание МБОУ «Симферопольская академическая гимназия», холл

улица Ростовская, 16, здание МБОУ «СОШ №18» г.Симферополя, холл

улица Кечкеметская, 2, здание ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли», холл

улица Стрелковая, 91, общежитие №1 Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», холл

улица Кечкеметская, 97, ГБУ РК «Спортивная школа №5», 1 этаж, спортивный зал

улица Сергея Лазо, 1, здание Симферопольский филиал ДРСУ-1 ГУП РК «Крымавтодор», кабинет

улица Бела Куна, 23, здание МБОУ «Лицей №1» г.Симферополя, актовый зал

улица Ковыльная, 82, здание МБУК «СДМШ №5», кабинет

проспект Победы, 176, здание МБОУ «СОШ №6 им. В.А. Горишнего» г.Симферополя, холл

улица Лермонтова, 14А, здание МБОУ «Школа-лицей» №3 г. Симферополя, холл

улица Лермонтова, 14А, здание МБОУ «Школа-лицей» №3 г. Симферополя, холл

проспект Победы, 211, здание ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум», холл4

улица Хатидже Чапчакчи, 1, здание МБУК «Культурно-досуговый центр», фойе

проезд Сельский, 33, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42 им. Эшрефа Шемьи-Заде» г.Симферополя, холл в 4 корпусе

улица Буденного, 28, здание ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж», холл

БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН

улица А.Каманская, 52, здание Васильевского сельского Дома культуры

село Ароматное, переулок Мира, 2, здание Ароматновского сельского Дома культуры

улица Черниговская, 2А, здание Цветочненского сельского Дома культуры

ДЖАНСКОЙСКИЙ РАЙОН

поселок городского типа Азовское, улица Ленина, 8, здание МОУ дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» Джанкойского района Республики Крым

село Изумрудное, улица Краснознаменная, 3, здание МОУ «Изумрудновская школа» Джанкойского района Республики Крым

село Новостепное, улица Бульварная, 11, здание МОУ «Новостепновская школа» Джанкойского района Республики Крым

село Овощное, улица Центральная, -, здание МОУ «Овощновская школа» Джанкойского района Республики Крым

село Кондратьево, улица Учительская, 1А, здание МОУ «Кондратьевская школа» Джанкойского района Республики Крым

улица Школьная, 11, здание Крымковского Дома культуры МБУК «РЦКС» отдела культуры, межнациональных отношений и религий администрации Джанкойского района Республики Крым

село Лобаново, улица Ленина, 3, здание Лобановского Дома культуры МБУК «РЦКС» отдела культуры, межнациональных отношений и религий администрации Джанкойского района Республики Крым

село Марьино, улица Артиллеристов, 26, здание Марьинского сельского клуба МБУК «РЦКС» отдела культуры, межнациональных отношений и религий администрации Джанкойского района Республики Крым

село Тимофеевка, улица Согласия, 74, нежилое здание

село Победное, улица Победы, 81, здание администрации Победненского сельского поселения

село Светлое, улица Ленина, 2А, здание МОУ «Светловская школа» Джанкойского района Республики Крым

село Целинное, улица Калинина, 3, здание МОУ «Целинновская школа» Джанкойского района Республики Крым

КИРОВСКИЙ РАЙОН

поселок городского типа Кировское, улица Розы Люксембург, 8, здание Дома культуры «Дружба» МКУК «Управление культуры, библиотечного обслуживания и туризма администрации Кировского района Республики Крым»

поселок городского типа Кировское, улица Школьная, 7, здание МБОУ «Кировская общеобразовательная школа №1»

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

поселок городского типа Красногвардейское, улица Островского, 23, здание Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Красногвардейский агропромышленный техникум»

поселок городского типа Красногвардейское, улица Титова, 60, здание Муниципального казенного учреждения «Управление муниципального обслуживания»

поселок Видное, улица Мира, 31, здание Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта «Юность» «Видновский сельский клуб»

поселок городского типа Октябрьское, улица Ленина, 50, здание структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» «Октябрьский поселковый клуб»

поселок городского типа Октябрьское, улица Ленина, 50, здание структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» «Октябрьский поселковый клуб»

село Александровка, улица Октябрьская, 63, здание администрации Александровского сельского поселения Красногвардейского района

село Амурское, улица Амурская, 33, здание администрации Амурского сельского поселения Красногвардейского района

село Новоалексеевка, улица Веселая, 53А, здание филиала «Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала»

село Новозуевка, улица Чикаренка, 55, здание подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» «Новозуевский сельский клуб»

село Восход, улица Переверзева, 2, здание Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Восходненская школа»

село Восход, улица Суворова, 17, здание структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» «Восходненский сельский Дом культуры»

село Знаменка, улица Чкалова, 36А, здание Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Красногвардейская ЦРБ» (Знаменский ФАП)

село Климово, улица Гагарина, 27А, здание Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Климовская школа»

село Плодородное, улица Пархоменко, 21, здание Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Красногвардейская ЦРБ» (Плодородненский ФАП)

село Клепинино, улица Октябрьский массив, 7, здание Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Клепининская школа

село Петровка, Общественный центр, 4, здание структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Петровское культурно-досуговое объединение» «Петровский сельский Дом культуры»

село Петровка, Общественный центр, 1, здание Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Петровская школа №1»

село Петровка, улица Горького, 13, здание Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Петровская школа № 2»

село Петровка, улица Железнодорожная, 19, здание столовой АО «Крымская фруктовая компания»

село Красная Поляна, улица Урожайная, 25, здание структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Петровское культурно-досуговое объединение» «Краснополянский сельский клуб»

село Кремневка, улица Первомайская, 1, здание Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Петровская школа №1»

село Известковое, улица Киевская, 21А, здание структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Петровское культурно-досуговое объединение» «Известковский сельский клуб»

село Молочное, улица Центральная, 1, здание структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» «Молочненский сельский клуб»

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

поселок городского типа Ленино, улица Пушкина, 20, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»

поселок городского типа Ленино, улица Пушкина, 2Б, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 пгт. Ленино» Ленинского района Республики Крым

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

поселок городского типа Первомайское, улица Октябрьская, 138, здание Первомайского филиала ГБУ РК «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»

поселок городского типа Первомайское, улица Школьная, 7, здание школы №1

поселок городского типа Первомайское, улица Богдана Хмельницкого, 11, здание ООО «Крым Фарминг»

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

село Чапаевка, улица Школьная, 5, здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Чапаевская средняя школа»

село Пушкино, улица Юбилейная, 29, здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Пушкинская средняя школа Советского района Республики Крым»

село Дмитровка, улица Школьная, 1, здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Дмитровская средняя школа Советского района Республики Крым»

село Пруды, улица Октябрьская, 32, здание администрации Прудовского сельского поселения Советского района Республики Крым

село Красногвардейское, улица Дзержинского, 4, здание сельского дома культуры с.Красногвардейское муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Советского района Республики Крым»

село Раздольное, улица Школьная, 22, здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Раздольненская средняя школа Советского района Республики Крым

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

село Далекое, улица Советская, 31, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Далековская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым

село Журавлевка, улица Майская, 7, здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым (Журавлевский сельский клуб)

село Владимировка, улица Октябрьская, 20, здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым( Владимировский сельский клуб)

село Северное, улица Ленина, 37, здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым (Северновский сельский клуб)

село Кировское, улица Ленина, 8, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кировская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым

село Задорное, улица Ленина, -, здание ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница» (Задорновский ФАП)

село Дозорное, улица Ленина, 28, здание ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница» (Дозорновский ФАП)

село Красная Поляна, улица Ленина, 12В, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснополянская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым

село Внуково, улица Ленина, -, здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым (Внуковский сельский клуб)

село Красноярское, улица Гагарина, 8, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноярская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым

село Ленское, улица Интернациональная, 14, здание ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница» (Ленский ФАП)

село Межводное, улица Юбилейная, 1, здание Межводнеского сельского совета

село Водопойное, улица Островского, 11, здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым (Водопойненский СК)

село Новоивановка, улица Ленина, 5, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоивановская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым

село Хмелево, улица Зеленая, 20, здание ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница» (Хмелевский ФАП)

село Новосельское, улица Ленина, 25, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новосельская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым

село Окуневка, улица Первомайская, 1А, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Окуневская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым

село Красносельское, улица Ленина, 11А, здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым (Красносельский сельский клуб)

село Оленевка, улица Ленина, 39, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Оленевская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым

село Калиновка, улица Черниговская, 20, административное здание Оленевского сельского совета

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму на избирательных участках будут оборудованы пункты вакцинации

Можно будет привиться от коронавируса и от гриппа (подробнее)

Коронавирусом в Крыму заболели еще 227 человек

13 человек скончались (подробнее)