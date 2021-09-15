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Происшествия15 сентября 2021 15:42

Сотрудника «Крымздрава» посадили под домашний арест за превышение должностных полномочий

Мужчина подписал контракт на 91 миллион рублей на поставку некачественной одежды
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Представители ФСБ настаивали на заключение нарушителя под стражу

Представители ФСБ настаивали на заключение нарушителя под стражу

Фото: Архив "КП"

Сотрудника госпредприятия «Крымздрав» подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

По данным учреждения, сотрудника «Крымздрава» подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК Российской Федерации (злоупотребление должностными полномочиями).

Мужчина подписал контракт на поставку защитной одежды для врачей, которые работают с больными коронавирусом, на 91 миллион рублей. При этом характеристики одежды не соответствовали требованиям закона. Однако компания-поставщик получила заявленные по контракту деньги.

Представители ФСБ настаивали на заключение нарушителя под стражу. Но суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 ноября.

- Изучив материалы дела, личность обвиняемого, суд учел, что у обвиняемого имеются на иждивении малолетние дети, постоянное место проживания, он социально адаптирован, положительно характеризуется по месту работы, ранее не судим, – пояснили в пресс-службе.

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