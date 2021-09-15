Хлеб-соль и овации: В Симферополе встретили паралимпийскую призершу, завоевавшую серебро

Крымска спортсменка Ани Палян завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Симферополе торжественно встретили крымскую пловчиху Ани Палян, которая стала серебряным призером на Паралимпийских играх в Токио. В аэропорту крымской столицы медалистку ждали болельщики и родные. Делясь впечатлениями от игр с КП-Крым, Ани рассказала, что завоеванная награда – труд не одного, а четырех человек.

- Каждый участник нашей команды приложил максимум усилий. Мы показали хороший результат. Кроме того, я соревновалась в своей личной дистанции 55 метров баттерфляй. Я пришла четвертой, но это все равно был мой лучший результат, за последний год я только улучшила его, чем очень горжусь, – рассказала паралимпийская призерша.

Спортсменке торжественно вручили грамоту Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Отвечая на вопрос, какие эмоции она испытывала перед выступлением, Ани призналась, что пережила очень сильные волнения. По шкале от одного до десяти девушка оценила свои переживания на десять.

Напомним, Ани Палян выступала в российской сборной вместе с пловчихами Анастасией Гонтарь, Елизаветой Сидоренко и Викторией Ищиуловой. Спортсменки отстали от американцев на 3,15 секунды. В активе крымской пловчихи это первая серебряная медаль на Паралимпийских играх. Крымчанка получила эстафету на четвертом месте и вывела сборную РФ на второе.

СПРАВКА: Ани Палян – бронзовый призер Паралимпиады в Лондоне 2012 года, многократная чемпионка мира, чемпионка и рекордсменка России, заслуженный мастер спорта Украины и мастер спорта России международного класса по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

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