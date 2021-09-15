Крымские призеры Паралимпийских игр в Токио получат по миллиону рублей

Крымские призеры Паралимпиады в Токио получат по миллиону рублей. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Крымские спортсмены, завоевавшие медали на Паралимпийских играх в Токио, получат премии. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства спорта РК, суммы поощрительных выплат составят один миллион рублей.

В ведомстве уточнили, что премии также полагаются тренерам призеров – в размере 500 тысяч рублей.

- Премии по одному миллиону рублей получат две наши спортсменки Виктория Сафонова и Ани Палян. Соответствующие процедуры по документам мы уже проводим, – сообщили в пресс-службе.

Напомним, крымская пловчиха Ани Палян завоевала серебро на Паралимпийских играх в Токио. Она выступила в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием. Еще две медали в Крым привезла теннисистка Виктория Сафонова, которую вчера болельщики и родные встретили в аэропорту Симферополя. Спортсменка завоевала на соревнованиях серебро и бронзу.

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