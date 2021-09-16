В конце недели в Крым придут дожди и похолодание – синоптики

В понедельник в Крыму будет до 19-24 градусов Фото: Архив "КП"

Осень начинает потихоньку подбираться к Крымскому полуострову. Как сообщили КП-Крым в местном Гидрометцентре, на выходных на территории полуострова пройдут кратковременные небольшие дожди.

Уже в начале следующей недели температура начнет стремительно опускаться, целую неделю будут идти дожди.

- Пока у нас относительно тепло - до 27 градусов днем и около 13 - ночью. Но начиная с понедельника, мы ожидаем похолодание. Температура воздуха резко опустится по всему полуострову. В понедельник будет до 19-24 градусов, а потом опустится до 12-17 днем. Можно сказать, что вся следующая неделя будет прохладная и дождливая, - отмечает заместитель начальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай.

При этом температура морской воды все еще остается комфортной для купания. Поэтому, чтобы не упустить последние теплые дни, можно успеть покупаться в море перед осенней прохладой. По данным гидрометцентра, в Ялте и Севастополе температура воды составит 23 градуса, в Алуште, Феодосии, Черноморском и Керченском проливе - 22, а в Евпатории и Азовском море - 21.

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