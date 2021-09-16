В Крым едут иностранные наблюдатели для работы на выборах

Выборы в Государственную думу начинаются уже в конце этой недели Фото: Архив "КП"

В Крым прибудут международные наблюдатели, которые будут работать на полуострове во время голосования на выборах в Государственную думу, сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов.

По словам председателя Госсовета, сегодня в Крым прибыло несколько делегаций: французы и словаки. Посмотреть, как проходит голосование, могут все желающие.

- Я убежден, что на тех людей, которые приедут, никакие угрозы санкциями не будут иметь никакого воздействия, потому что это просто честные люди делают хорошее, честное, правильное дело, - отметил Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, выборы в Государственную думу начинаются уже в конце этой недели. Длиться они будут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Все желающие проголосовать крымчане на избирательных участках получат по два бюллетеня - для голосования по федеральному списку (партии) и одномандатному округу (за определенного кандидата).

Также во время выборов на избирательных участках будут организованы пункты вакцинации. Привиться можно будет как от обычного гриппа, так и от коронавируса.

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