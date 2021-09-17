Европарламент угрожает приехавшим в Крым на выборы иностранным наблюдателям

Международные наблюдатели в Севастополе. Фото: скриншот из видео "Крым 24"

Международные наблюдатели, которые прибыли в Крым на выборы депутатов Госдумы РФ, рассказали о давлении со стороны Европарламента. Пока что иностранцы присутствуют на избирательных участках Севастополя.

- Я здесь в личном качестве как международный эксперт. Но даже на меня оказывается давление со стороны Европарламента. Были призывы, чтобы не приезжали. Я считаю, что это просто недопустимо, все должны иметь право приехать и знакомиться с процессом, - сказал журналистам экс-депутат парламента Франции Мишель Вуазен.

В свою очередь, депутат Национального собрания Французской республики Жером Ламбер отметил, что голосование в Крыму практически ничем не отличается от проходящего во Франции. При этом на полуострове используются современные технологии.

- Избиратели приходят на участки, им выдают бланки, они заходят в кабинки, делают свой выбор и опускают бланки в урну. Здесь присутствуют современные технологии, мы видим новые типы урн, что очень отрадно. К примеру, во Франции такого еще нет, - поделился впечатлениями наблюдатель.

Ламбер заявил, что не является депутатом Европарламента, но посоветовал европейцам приехать в Крым и убедиться: жители полуострова делают свой выбор свободно.

Секретарь Экономического и социального совета Республики Сербия Душан Петрович отметил, что на избирательных участках хорошо соблюдаются противоэпидемические меры.

- Мои впечатления очень хорошие. Что касается работы гражданского наблюдения, я тоже всем доволен. Из разговора с людьми я понял, что все довольны тем, как проходят нынешние выборы, - заявил Петрович.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы начались 17 сентября в 08.00. Уже проголосовали 15% избирателей. Отдать свои голоса крымчане и туристы могут до 19 сентября. Избирателям выдают по два бюллетеня: на одном обозначены кандидаты по федеральному списку, а на другом - по одномандатному округу.

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