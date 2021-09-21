Мошкара атакует: Крымчане жалуются на нашествие непонятных насекомых

Больше всего на нашествие мошек жалуются жители Симферополя и Симферопольского района Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году крымское лето было наполнено разными событиями - от сильных ливней, потопов и наводнений до нашествия комаров, божьих коровок и медуз. И вот уже начало осени, но крымчане и гости полуострова опять стали массово жаловаться на большое количество маленьких насекомых.

- Нашествие мошек на Крым. Миллионы смерчей мошкары атакуют крымские дороги, - пишут пользователи.

В социальных сетях появляются пугающие видео, как мелкие летающие насекомые вихрями летают в городе и на природе. Некоторые жалуются, что эти мошки кусаются и мешают жить днем.

- На выходных были на пикнике. Нашли место, постелили подстилку и разложили еду, как вдруг налетела какая-то мошкара и образовала какой-то смерч. Решили не ждать, когда улетят, сами уехали. Пикник удался…, - рассказывает КП-Крым местная жительница Мария. - Сын говорит, что его даже укусили. Я такого еще не помню.

Больше всего на нашествие мошек жалуются жители Симферополя и Симферопольского района. По словам людей, насекомые летают недалеко от водоемов, в огородах и даже на дорогах.

Однако ученые успокаивают: никакой аномалии здесь нет, вполне обычное явление, которое эксперты связывают с изменением климатических особенностей по всему Крыму.

- Ближайшая неделя у нас будет очень влажная и дождливая. Все же пришла осень, - отмечает эколог, заместитель председателя общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Крыма Александр Лесов. - Обычно они появляются, когда идут дожди, а это очень благоприятные условия для их размножения. Когда влажность повышается, они плодятся, летают, а люди их замечают. Но бояться их не нужно, они безобидные.

Напомним, летом «Комсомолка» писала о том, что север и центральная часть Крыма страдает от нашествия комаров и божьих коровок. Жалобы на этих насекомых ежедневно появлялись в соцсетях. Многих жаловались даже на аллергию.

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