Жительница Крыма продает за 2 млн кусок плитки с росписью Пикассо

произведение искусства приехала в Крым прямо из Испании и досталась хозяйке от любимой бабушки по наследству. Фото: Авито

Среди ненужных и старых вещей, которые многие привыкли находить на специальных сайтах для продажи, можно найти не только хлам, но и старинный антиквариат. Вот и жительница Севастополя на днях решила продать редкое произведения искусства - расписанную великим Пабло Пикассо плитку из Испании.

На фото под тусклым светом сфотографирована белая керамическая плитка, а на ней яркий рисунок цветов. Эксклюзивный лот хозяйка керамики решила выставить за 2 миллиона рублей. Только вот никаких документов о том, что это действительно рисунок Пикассо, девушка предоставить не может: «Дорого это, да и где в Крыму вообще экспертизы делают?». Поэтому приходиться верить на слово.

Фото: Авито

Как рассказала Ирина, владелица плитки, такая редкость приехала в Крым прямо из Испании и досталась ей от любимой бабушки по наследству. Та в послевоенное время занимала высокую должность в Министерстве иностранных дел и получила такой подарок от испанской делегации. Так как сама девушка в искусстве ничего не понимает, решила избавиться от ненужной вещи, но покупателей пока не так много.

- Мы пытались продать плитку и при Украине, тоже выставляли на разные сайты. Тогда ею даже заинтересовался один англичанин, но он просил приехать с ней, поэтому ничего не получилось, - говорит КП-Крым Ирина. - Выставляли на продажу за 17 тысяч долларов, сейчас вот 2 миллиона рублей поставили.

По словам хозяйки, сейчас картину Пикассо хочет купить очень богатый человек из Москвы. Буквально на днях к ней приедет его помощник, чтобы посмотреть на плитку вживую.

- Хотелось бы, конечно, чтобы покупателем стал человек из Крыма, так как с ними меньше мороки. А тут придется делать экспертизу, я этого вообще не хочу, потому что это надо в Москву ехать в Третьяковку, а это не одна тысяча долларов. Очень дорого, у меня таких денег нет, - жалуется Ирина.

Керамическая плитка - не единственная вещь бабушки, которую она пытается продать на Авито. До этого выставляла старинную дорогую посуду и кубинские изделия из красного дерева, поэтому в подлинности росписи ни капли не сомневается.

Но эксперты считают иначе. Как сообщил КП-Крым один крымский художник, 2 миллиона - неоправданно большая цена для такой вещи.

- Если посмотреть на фото, то невооруженным взглядом видно, что на плитке будто нарисовал ребенок, а не Пикассо. Продавать это по такой цене - смешно. А чтобы удостовериться в подлинности картины, можно просто посмотреть на другие картины художника, там совсем другой стиль, - говорит художник.

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